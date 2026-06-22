タレントの明石家さんま(70)が20日に放送されたMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」(土曜、後10･00)に出演し、自身の父の葬儀での間寛平(76)の“大失態”を明かした。



【写真】実はレアなさんまの喪服姿 中村玉緒さんの通夜に参列

さんまは、6月16日に営まれた女優・中村玉緒さん(享年86)の通夜と同17日の葬儀・告別式に参列したことについて語った。16日は火曜日で、通常なら夕方から夜にかけて日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」を収録しているが、「30年で初めて」午後2時からの収録に変更されたため通夜に参列できたという。「玉緒さんに呼ばれたとしか思えない」としみじみと語った。



自身の師匠である笑福亭松之助さんの葬儀、実父の葬儀の時も偶然に大阪での仕事があり、スケジュールを調整して参列することができたことも明かした。



ややしんみりした雰囲気になったが、ここでさんまは「うちの親父のお通夜は寛平兄さんはカッター（シャツ）を女性のブラウスにネクタイ締めて」とポツリ。スタジオは「?」な空気となったが「カッターシャツとブラウス間違えてな」とあらためて説明した。「悲しみに暮れようと思ってたら大爆笑になってな」と振り返った。



寛平もさんまとともにMBSテレビの「痛快!明石家電視台」に出演していた。さんまとともに通夜に参列するために喪服を持参していたが、妻のブラウスを間違えて持ってきてしまったという。笑いを狙ったボケではなく、本物の天然ボケ。「なんかレースが入った…かわいいことあるか、うちの親父の葬式やぞ!」とあらためてツッコミを入れ、笑いを誘っていた。



（よろず～ニュース編集部）