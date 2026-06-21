【FIFAワールドカップ2026】チュニジア代表 0−4 日本代表（日本時間6月21日／モンテレイ・スタジアム）

【映像】上田綺世の「弾丸スーパーゴール」（実際の様子）

日本のエースが衝撃の一撃だ。FW上田綺世の理不尽なまでの弾丸ミドルシュートに、ファンも騒然となっている。

日本代表は日本時間6月21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節でチュニジア代表と対戦。アジア勢としては大会史上最多得点差の4−0で大勝した。

4ゴールの中でもとくに話題となったのが31分の2点目。ハーフウェーラインからDF板倉滉が鋭い縦パスを出すと、上田が敵陣で受けて前を向く。DFモンタサル・タルビと1対1になり、小さいフェイントを入れながら少しずつ前進すると、ペナルティーエリアライン付近で迷わず右足を一閃。低空の弾丸シュートはタルビの股の下を抜け、ワンバウンドして逆サイドのサイドネットに突き刺さった。

チュニジア代表のGKアイメン・ダーメンは懸命に横っ飛びしたものの、あまりのボールスピードの速さに触れることすらできず。ゴールネットが揺れると怒りのリアクションを見せ、以降はただ唖然とするしかなかった。

「ワールドクラスのゴール」の声も

この上田らしい強烈な一撃に、SNS上のファンも大興奮。「えぐ！」「天才や」「やっば！」「神シュート」「マジかよ」「バケモンだろ」「エゴイストすぎるって」「理不尽」「とんでもねえや！」「意味不明な威力」「スーパーゴールや」「威力おかしいだろｗ」「それ入れるんすか」「ハンパないって」といった驚きの声が殺到した。

さらに、「ワールドクラスのゴール」「今までに無い日本代表のゴールの形」「あのバウンドは無理」「これがエールデヴィジの得点王や」「このゴールは本当に日本人らしくない日本がずっと求めてたゴールパターン」「シュートスピードがバグってる」「弾丸すぎる」など、絶賛のコメントが相次いだ。

W杯2大会連続出場の上田は、出場3試合目にして待望のW杯初ゴール。さらに83分にも対空時間の長い大ジャンプから技ありのヘディングゴールを決め、日本のエースとして見事に躍動した。

この勝利で勝点4まで伸ばし、得失点差でオランダ代表に次ぐグループFの2位となった日本代表は、6月26日の第3節で現在3位のスウェーデン代表と対戦する。

（FIFAワールドカップ2026）

