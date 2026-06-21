難しい米粉パンが超簡単になる神レシピ！オーブン無しでお店レベルの米粉パンが誰でも作れる！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「HIRO Cooking 簡単美味しいこだわりレシピ」が、「【簡単】米粉パンの新しい作り方！・オートミール入り米粉パンの作り方・レシピ オーブン無しでもOK サイリウム・油・乳製品・砂糖無し グルテンフリー、ダイエット・脂質制限・四毒抜きにも」と題した動画を公開しました。動画では、サイリウムや油、乳製品、砂糖を使わずに、オーブントースターでも手軽に焼けるヘルシーな米粉パンの作り方を紹介しています。



このレシピの最大の特徴は、一般的な米粉パン作りに欠かせないサイリウムを使わず、絹豆腐をそのまま生地に練り込むことです。ボウルにドライイースト、水、みりんを入れて混ぜた後、水切りしていない絹豆腐、米粉、オートミール粉などを順に加えます。こね台に出して手でこねる必要がなく、「こねずにヘラでまぜるだけ」という手軽さが魅力です。粉の上から豆腐を切るように混ぜることで生地に空気が含まれ、ふんわりとした仕上がりになります。



発酵と加熱の工程も非常にユニークです。フライパンにクッキングシートを敷いて成形した生地を並べたら、シートの下に45度くらいのお湯を注いで蓋をし、10分間発酵させます。その後、そのまま弱火で12分間蒸すことで、パン作りの難関である発酵から加熱までをひとつのフライパンで手軽に完結させています。



最後に、生地をオーブントースターに移して表面にこんがりと焼き色をつければ完成です。焼き立てのパンを割って見せながら「皮はちょっと硬めなんですが…中はふんわりしています」と仕上がりを伝え、実食すると「ほんのり甘味があって、麦の風味もあり、まさにパンで、とっても美味しいです」と大絶賛しました。



小麦粉や乳製品を控えている方でも安心して食べられる、からだに優しい米粉パン。特別な道具や面倒なこね作業も不要なので、休日の朝食や手作りのおやつとして、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。