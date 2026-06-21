彦摩呂、25キロ減量→ネット驚き「別人」「顔がスッキリした」 医療ダイエットの反響続々
タレントでグルメリポーターの彦摩呂が、自身のYouTubeチャンネルで最新の体重を108.6キロと報告した。最大134キロから約25キロの減量に成功しており、各メディアでも取り上げられると、SNSでは「若返った」「顔がスッキリした」「別人みたい」といった反響が相次いでいる。9月15日に迎える還暦までに体重を2桁にする目標を掲げ、挑戦を続けている。
【動画】別人…25キロ減量で”痩せた”彦摩呂
彦摩呂は現在、「イケオジ計画」と題した医療ダイエットに取り組んでいる。12日に公開した動画では、クリニックで体重測定を実施。測定前には「昨日は佐渡島の友人が来て、深夜2時半まで飲んでました」と明かし、「言い訳です」と苦笑いを浮かべた。測定結果は108.6キロ。本人は「ほんまごめ〜ん！やってもうた」と反省の言葉を口にしたが、ダイエット開始時の134キロからみると約25キロの減量に成功している。
動画公開後、SNSでは減量の成果に注目が集まり、「かなり顔つきが変わった」「健康的になってきた」「努力が伝わる」「還暦前にここまで落としたのはすごい」といった声が続出。体重の増減に加え、継続的な成果を評価するコメントが目立った。
彦摩呂自身も前向きな姿勢を崩さず、「1キロ太ったけど、前回からはちょっと減った！この下りをまた作っていきます」とコメント。還暦までの目標は「99.9キロ」。25キロ減という大きな成果を手にした彦摩呂が、悲願の2桁体重を達成できるのか、その挑戦に引き続き注目が集まりそうだ。
【動画】別人…25キロ減量で”痩せた”彦摩呂
彦摩呂は現在、「イケオジ計画」と題した医療ダイエットに取り組んでいる。12日に公開した動画では、クリニックで体重測定を実施。測定前には「昨日は佐渡島の友人が来て、深夜2時半まで飲んでました」と明かし、「言い訳です」と苦笑いを浮かべた。測定結果は108.6キロ。本人は「ほんまごめ〜ん！やってもうた」と反省の言葉を口にしたが、ダイエット開始時の134キロからみると約25キロの減量に成功している。
彦摩呂自身も前向きな姿勢を崩さず、「1キロ太ったけど、前回からはちょっと減った！この下りをまた作っていきます」とコメント。還暦までの目標は「99.9キロ」。25キロ減という大きな成果を手にした彦摩呂が、悲願の2桁体重を達成できるのか、その挑戦に引き続き注目が集まりそうだ。