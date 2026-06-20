「通常版より高い」理由は？先行レビューで判明した限定ガンプラ「HGマイティーストライクフリーダム」の圧倒的完成度

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ぷらぼっち研究所 -ぷら研-」の所長が、「【ほぼ雑談】未来に発売のガンプラを先行組み立てレビュー！チャンネル登録15000人ありがとう！【HGマイティーストライクフリーダムガンダム リサーキュレーションカラー ネオンブルー】」と題した動画を公開した。動画では、先行販売された限定カラーのガンプラを組み立てながら、その魅力や特徴を詳細にレビューしている。



所長は冒頭、今回組み立てるキットが「エコプラ」と呼ばれるリサイクル素材を使用したモデルであると説明。通常版より価格が約10%高い理由について、プラスチックの回収や選別、洗浄などにコストがかかるためと解説し、「環境には優しい」と語った。



組み立て中の雑談では、チャンネル登録者数が1万5000人を突破したことを報告。視聴者や動画に寄せられるコメントへの感謝を熱く語る場面も見られた。完成したキットについては、漆黒のボディにネオンブルーが映える渋いカラーリングを絶賛。さらに、「SEEDアクションシステム」による可動域の広さや、細部までこだわったパーツの色分けを高く評価した。一方で、背中のユニットが重いため「自立させにくい」という難点も指摘し、別売りのスタンドを併用することを推奨している。



エコプラならではの独特のカラーリングと、最新フォーマットの完成度の高さが見事に融合した本キット。動画の最後には、今後のチャンネル運営への意気込みも語られ、視聴者にとってもガンプラ選びの参考になる内容となっている。