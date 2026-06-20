『本好きの下剋上』第十二章「冬の社交界とお披露目」あらすじ＆先行カット公開！
毎週土曜夕方5時30分より放送中のアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』、第十二章の先行カットとあらすじが公開された。
大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）を原作として制作される新アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』。
このたび、6月27日（土）夕方5時30分放送、第十二章「冬の社交界とお披露目」の、本編先行カット、および、あらすじが公開された。
＜第十二章「冬の社交界とお披露目」 あらすじ＞
季節は冬。ローゼマインと義理の兄である領主の息子・ヴィルフリートは子供達が初めて貴族の一員と認められる重要な儀式「お披露目」に臨む。
ヴィルフリートが堂々とした演奏でお披露目を成功させ廃嫡を免れる一方、ローゼマインの演奏中には予期せぬ出来事が起こり……。
そしてその後、ローゼマインは子供部屋へと向かう。未来の側近候補である貴族の子供達とローゼマインは初めて対面することになる。
＞＞＞第十二章先行カットをすべてチェック！（写真10点）
（C） 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６
大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）を原作として制作される新アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』。
＜第十二章「冬の社交界とお披露目」 あらすじ＞
季節は冬。ローゼマインと義理の兄である領主の息子・ヴィルフリートは子供達が初めて貴族の一員と認められる重要な儀式「お披露目」に臨む。
ヴィルフリートが堂々とした演奏でお披露目を成功させ廃嫡を免れる一方、ローゼマインの演奏中には予期せぬ出来事が起こり……。
そしてその後、ローゼマインは子供部屋へと向かう。未来の側近候補である貴族の子供達とローゼマインは初めて対面することになる。
＞＞＞第十二章先行カットをすべてチェック！（写真10点）
（C） 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６
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