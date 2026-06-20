平野ノラ、自転車に乗った完全防備の“蜘蛛女”姿公開
お笑いタレントの平野ノラが18日、オフィシャルブログを更新。“蜘蛛女”と自称する完全防備スタイルを公開し、ユーモアあふれる近況をつづった。
この日、平野は「蜘蛛女現る！」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「仲良しメイクさんと、娘のお迎え前にお茶しました」と報告。以前自身が体験したカッサマッサージを紹介したところ、仲良しのメイク担当者が「とにかく感動して背中真っ赤にして大満足してくれてた」と明かし、リフレッシュしたひとときを振り返った。
一方で、自身については「私は蜘蛛女のような姿だけど！笑」と黒の冷感パーカーを顔の下半分まで引き上げ、つば広ハットとサングラスを合わせた完全防備の姿を披露。さらに、激写されたというドット柄のパンツを合わせ、自転車にまたがる写真も公開している。
平野は「昔、こうゆう蜘蛛女がチャリに乗って道の脇からシャーー！！と出て来た時、ギョ！っとして、いくら日焼けしたく無いからって、その美的感覚はどうなってるの？！と思った 自分がいたけど！！」と過去を回顧。しかし、「時は流れた。そんなことは、かまぁしねぇ。すっぴんと湿気に狂った髪と、日焼け隠せたらええ！ってか冷感パーカー最高ー！」と心境の変化を明かした。
さらに、「通り過ぎた時に、小さな男の子に、カッコいいー！と言われたの！本当に蜘蛛女に見えたのね」とエピソードも披露。５歳の長女・バブ子の習い事を待つ間に飲んだドリンクの写真とともに、「クーラー冷えるしやっぱりパーカーは最高！蜘蛛女スタイルで乗り切ります！」と気合を入れながら、ブログを締めくくった。
平野らしい自虐とユーモアあふれるブログに「いるいる〜」「自転車に乗ってる黒子」「ノラさんだったのか」「自転車に乗るのが楽しいですね」などの声が寄せられている。
この日、平野は「蜘蛛女現る！」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「仲良しメイクさんと、娘のお迎え前にお茶しました」と報告。以前自身が体験したカッサマッサージを紹介したところ、仲良しのメイク担当者が「とにかく感動して背中真っ赤にして大満足してくれてた」と明かし、リフレッシュしたひとときを振り返った。
平野は「昔、こうゆう蜘蛛女がチャリに乗って道の脇からシャーー！！と出て来た時、ギョ！っとして、いくら日焼けしたく無いからって、その美的感覚はどうなってるの？！と思った 自分がいたけど！！」と過去を回顧。しかし、「時は流れた。そんなことは、かまぁしねぇ。すっぴんと湿気に狂った髪と、日焼け隠せたらええ！ってか冷感パーカー最高ー！」と心境の変化を明かした。
さらに、「通り過ぎた時に、小さな男の子に、カッコいいー！と言われたの！本当に蜘蛛女に見えたのね」とエピソードも披露。５歳の長女・バブ子の習い事を待つ間に飲んだドリンクの写真とともに、「クーラー冷えるしやっぱりパーカーは最高！蜘蛛女スタイルで乗り切ります！」と気合を入れながら、ブログを締めくくった。
平野らしい自虐とユーモアあふれるブログに「いるいる〜」「自転車に乗ってる黒子」「ノラさんだったのか」「自転車に乗るのが楽しいですね」などの声が寄せられている。