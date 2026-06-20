『あかね噺』最終回記念、ABEMAで最新話まで無料一挙放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、TVアニメ『あかね噺』最終回の先行配信を記念し、６月20日（土）より無料一挙放送企画を実施。また、最終回配信直後から６月27日（土）まで全話無料配信する。
TVアニメ『あかね噺』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載中の、末永裕樹・馬上鷹将による落語漫画が原作。噺家である父の魔法のような落語に魅せられて育った少女・桜咲朱音が父の“真打昇進試験”を巡る出来事をきっかけに自らも落語の世界へと飛び込み、最高位“真打”を目指して成長していく本格落語ストーリー。話芸に人生を懸ける噺家たちの熱いドラマが話題を呼び、少年漫画の新たなジャンルを切り拓いた作品として高い評価を獲得。2026年４月より放送を開始したTVアニメでは、永瀬アンナ（桜咲朱音役）、江口拓也（練磨家からし役）、高橋李依（高良木ひかる役）、塩野瑛久（阿良川魁生役）ら豪華キャストが名を連ね、アニメーションで描かれる落語の奥深い世界と本格ドラマがさらなる注目を集めている。
このたび、TVアニメ『あかね噺』最終回のABEMA先行配信を記念し実施される無料一挙放送企画では、最終回放送当日の６月20日（土）午後２時より、第一席から最終回直前となる第十一席までを無料振り返り一挙放送するほか、続く夜24時からは、最終回・第十二席を無料で先行配信。さらに、翌日６月21日（日）午前11時30分より、最終話までの全話無料一挙放送も実施。
なお、最終話の先行配信直後から１週間後の６月27日（土）までは、全話無料で楽しめる。
(C)末永裕樹・馬上鷹将／集英社・「あかね噺」製作委員会
TVアニメ『あかね噺』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載中の、末永裕樹・馬上鷹将による落語漫画が原作。噺家である父の魔法のような落語に魅せられて育った少女・桜咲朱音が父の“真打昇進試験”を巡る出来事をきっかけに自らも落語の世界へと飛び込み、最高位“真打”を目指して成長していく本格落語ストーリー。話芸に人生を懸ける噺家たちの熱いドラマが話題を呼び、少年漫画の新たなジャンルを切り拓いた作品として高い評価を獲得。2026年４月より放送を開始したTVアニメでは、永瀬アンナ（桜咲朱音役）、江口拓也（練磨家からし役）、高橋李依（高良木ひかる役）、塩野瑛久（阿良川魁生役）ら豪華キャストが名を連ね、アニメーションで描かれる落語の奥深い世界と本格ドラマがさらなる注目を集めている。
なお、最終話の先行配信直後から１週間後の６月27日（土）までは、全話無料で楽しめる。
(C)末永裕樹・馬上鷹将／集英社・「あかね噺」製作委員会