日経平均株価が一時7万円を超えるなど、株高の状況が続いている。また、日銀はさらなる利上げを決定。政策金利を1％程度へ引き上げる。

そんな株高＆金利高の状況にもかかわらず、保有している資産が「元本割れ」に陥っている人がいる。しかも、「リスクを抑えたい」と考えて投資信託を選んだのに……。なぜなのか。くわしく見ていこう。（ファイナンシャルプランナー〈CFP〉、生活設計塾クルー取締役 深田晶恵）

日経平均は連日のように最高値更新！

長期金利も上昇……なのに「評価損」

日本株の記録的な上昇が続いている。日経平均株価は6月17日の終値は6万9902円と連日で最高値を更新した。

米国株も好調なことから、日本株や世界株の投資信託を持っている人は、大きく残高を増やし、うれしそうだ。

また、日銀は16日までの金融政策決定会合で、0.25％の利上げを決め、政策金利を1％程度へ引き上げることを決めた。これは1995年9月以来、約31年ぶりの高い水準である。

政策金利は、金融機関が資金の貸し借りをする際に適用される短期金利。一方、預金金利や住宅ローン金利に影響を与える長期金利（10年もの国債の利回り）は、17日、2.595％をつけた。

長期金利が2％を超えるようになったのは昨年12月以降だ。長期金利上昇を受け、安全資産としての預金、個人向け国債の金利も上がっているため、「金利のある世界」を実感している人も少なくない。

ところが、株高、金利高の状況にもかかわらず、保有している投資信託が評価損に陥っているケースが散見される。つまり、今、売ると「元本割れ」になってしまうということだ。

先日、私のもとへ相談に訪れた人は、評価損が100万円を超えていた。

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