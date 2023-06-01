【Amazon：Dyson V8 Slim Fluffy（SV10K EXT BK）】 セール期間：6月20日～6月29日23時59分

Amazonにてダイソンのスティッククリーナー「Dyson V8 Slim Fluffy（SV10K EXT BK）」が特別価格で販売されている。期間は6月29日23時59分まで。

本商品は、小さく軽いクリーナーヘッドでパワフルにゴミを吸い取るコードレス掃除機。航空機に使用される軽量アルミニウム製のブラシバーを覆うナイロンフェルトが大きなゴミを捕らえ、同時にカーボンファイバーブラシが微細なホコリを取り除く。

高い密閉性と精密な製品設計により、0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえ、部屋の空気よりもきれいな空気を排出する。ダイソン デジタルモーター V8を搭載しており、毎分最大107,000回転することでパワフルな吸引力をもたらす。安定したパワー供給により、最長40分間パワフルで変わらない吸引力を実現する。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。