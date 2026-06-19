“嫌いな人”を言わせる番組に「公共性あるメディアとして価値があるとは思えない」 BPOへの視聴者の声に委員「もっともな意見」

“嫌いな人”を言わせる番組に「公共性あるメディアとして価値があるとは思えない」 BPOへの視聴者の声に委員「もっともな意見」