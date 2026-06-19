知っておきたい「他人を気にしてしまう」心理メカニズム。「赤の他人レベルの人」に影響されないための7つの方法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyotaが「【今日から安心】これで人の目に怯えない！他人を気にしなくなる方法7選」と題した動画を公開した。動画では、他人の目を気にしすぎてしまう心理状態を分析し、メンタルを守るための7つの心理学的アプローチを解説している。



Ryotaはまず、「他人を気にしすぎる事によってメンタル的にすごくしんどくなる」と述べ、他人の目を気にしなくなるための具体的な方法を順に提示した。最初のポイントとして挙げたのは「人を影響度で見る」ことだ。家族や職場の人間関係など、自分に影響のある人を気にするのは自然なことだとしつつも、SNSのフォロワーや通りすがりの人など「赤の他人レベルの人」については「ほとんど影響がない」と断言。接点のない人からの否定的な意見に振り回される必要はないと説明した。



続いて「自意識過剰を知る」「スポットライト効果を知る」という視点を提示。自分が自分のことを気にしているからこそ、他人も自分を気にしていると思い込んでしまう心理メカニズムを指摘した。「自分が思ってる以上に見られてないし」とし、「結局人って風景なんですよ」と、ちょっとした髪型の失敗などを誰も気にしていないことを具体的な例を交えて解説した。



さらに、過去のトラウマによる「認知の歪み」を整えることや、「何でも自分で決断する」という自律性を高めることの重要性にも言及。自律性が高い人は他人に干渉されることを嫌い、自分で決めるからこそ他人の意見が気にならなくなると語った。



最後にRyotaは、人は自分自身に関心があるため、逆に他人をそれほど重視していないという心理を理解することが重要だと結論付けた。他人の目を過剰に恐れることなく、自分らしい方向性へと進むためのヒントが詰まった解説となっている。