Snow Manの渡辺翔太（33=写真（上））と芳根京子（29=同（下））がダブル主演する舞台「ウェンディ＆ピーターパン」がシアターミラノ座を皮切りに今月12日から始まった。

芳根京子が初のカレンダー発売 “吉永小百合的な清涼感”とノースキャンダルのプロ意識の高さ

渡辺にとってはメジャーデビュー前の2018年10月に岩本照（33）と阿部亮平（32）とトリプル主演で舞台を踏んで以来、実に7年半ぶりのステージ。東京公演のチケットは発売と同時に完売。単純計算で全28公演の3億1900万円が瞬時にさばけた計算になる。

興行主を喜ばせた半面、ファンの間ではこの舞台に心配の声も上がっている。舞台の仕事は稽古も含めると、共演者たちが一緒に過ごす時間が長く、そこから責任感や連帯感が築かれていく。この“運命共同体”の絆が深ければ深いほど、その舞台は成功する確率が非常に高いと言われている。

ピーターパン（渡辺）に導かれるまま、ネバーランドへ旅立つウェンディ（芳根）。これでファンが心配するのはズバリ、芳根と渡辺の急接近、つまり近過ぎる絆の構築だ。

ファンが特に気を揉む理由は、これまで恋愛に関するスキャンダルが一切聞こえていない芳根の純粋さと、彼女を取り巻く友人関係だという。

数年前から芳根は、テレビのバラエティー番組などで、定期的に食事に行く友人のひとりとして、4歳上の有村架純（33）の名前を挙げている。

■有村架純がメシ友で、百田夏菜子が大親友

芳根と有村は17年3月、NHK連続テレビ小説「べっぴんさん」から「ひよっこ」へのヒロイン・バトンタッチ・セレモニーで顔を合わせているが、2人の距離を接近させたのは21年4月期の「コントが始まる」（日本テレビ系）での共演と言われ、以来、芳根は仕事やプライベートの相談を有村にしているという。

有村といえば、現在King＆Princeの郄橋海人（27）と半同棲状態で、芸能マスコミの間では「2人の結婚は秒読み」などと報道されている。「芳根が有村にSTARTO所属のアイドルと交際する方法を伝授されるのでは？」と、ファンが気を揉んでいるというわけだ。

さらに芳根は2歳上の「ももいろクローバーZ」の百田夏菜子（31）も大親友として知られている。

「百田の夫も元KinKi Kidsの堂本剛ですからね。トップアイドルとの交際術を知る百田が、渡辺との仲に一役買うことも十分に考えられます」（芸能関係者）

渡辺は、“気配りのできるアイドル”としても知られている。「それSnow Manにやらせて下さい」（TBS系）の人気企画“東京それスノコレクション”で藤田ニコル（28）が辛口コメントを発し、SNSが炎上した際は“僕たちのファンが迷惑をかけてすみません”と藤田に謝罪したという。そんな優しさを持つ渡辺との、濃厚な2カ月弱の日々は“舞台の仕事”だけで終わるのか。ファンでなくとも気になるところだろう。

（芋澤貞雄／芸能ジャーナリスト）