国民的俳優・竹内涼真の弟が、世間から思われる裕福なイメージとは裏腹な苦しい現状を告白。兄からもらった大切な品などを手放してでも夢を掴もうという、決意を示した。

【映像】兄・竹内涼真から貰ったジャケットを売却

6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #4』（ABEMA）が放送。資産を売る当事者として、竹内涼真の弟でアーティスト竹内唯人が、まさかの逆オファーで参戦した。

唯人は19歳の時に恋愛リアリティーショー『オオカミちゃんには騙されない』に出演し、一途な姿が反響を呼んで大ヒット。わずか3カ月後には歌手デビューを果たした。しかし、その後は順風満帆ではなく、19歳時の月収100万円から、現在は19万円のアルバイト生活で暮らしていること。21歳の時に400万円で購入したアウディを売却するも、ローンを相殺できず、その残りは兄・涼真に肩代わりしてもらうといった苦境が明らかになった。

さらに、これといった資産はなく、貯金残高も「305円」という状態。今回、唯人が資金を集めて叶えたい夢は、自身の楽曲のミュージックビデオの制作だ。しかし、必要な資金は500万円と莫大であり、覚悟を示すためにある大切な品を査定に出した。

まずは、兄・涼真と古着屋に行った際に「お前に似合いそうだから買うわ」と買ってもらった、POLOのジャケット。そして、祖父の形見のギターを取り出すと、「一番手放したくないんですけど、覚悟を見せるにはそれしかない」と語る。そうした思い出の品につけられたのは、ジャケットが1000円、ギターが500円という残酷な査定額だった。

計17点を5万5000円で売却し、スタジオに現れた竹内。MCの平成ノブシコブシ・吉村崇は「順風満帆に見えた芸能活動のスタートで、その延長線上にいるものだと思った」という感想をぶつける。

これに唯人は、「“裕福なんじゃないか”とか思われていることをずっと隠してきて、自分も恥ずかしくて発信できずにいた」という葛藤を明かしつつ、「この番組を通して、“今の自分はこうで、こうなりたい”という覚悟を本気で伝えたい」と強い思いを語った。