一番くじ 学園 アイドル マスター Part5】 6月19日 順次発売 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 学園アイドルマスター Part5」を6月19日より順次発売する。価格は1回850円。

本商品は、「学園アイドルマスター」をモチーフにした一番くじ。A賞からC賞は、一番くじ美少女フィギュアシリーズ「1/7 Gracemaster」より「花海咲季」、「月村手毬」、「藤田ことね」がアイドル衣装を着用した姿で立体化されている。

D賞は、アイドル13人の一番くじ描きおろしイラストと設定資料が収められた「ビジュアルファンブック」、E賞は、描きおろしイラストを使用した「クリアポスター」となっている。

その他に、「描きおろし アクリルキーホルダー」、「描きおろし アクリルスタンド」がラインナップしている。

ラストワン賞は、B賞の表情違いの「月村手毬 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.」が用意されている。

「一番くじ 学園アイドルマスター Part5」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：花海咲季 フィギュア 1/7 Gracemaster

B賞：月村手毬 フィギュア 1/7 Gracemaster

C賞：藤田ことね フィギュア 1/7 Gracemaster

D賞：描きおろし ビジュアルファンブック

E賞：描きおろし クリアポスター

F賞：描きおろし アクリルキーホルダー

G賞：描きおろし アクリルスタンド

ラストワン賞：月村手毬 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.

ダブルチャンスキャンペーン：月村手毬 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.

A賞：花海咲季 フィギュア 1/7 Gracemaster

B賞：月村手毬 フィギュア 1/7 Gracemaster

C賞：藤田ことね フィギュア 1/7 Gracemaster

D賞：描きおろし ビジュアルファンブック

E賞：描きおろし クリアポスター

F賞：描きおろし アクリルキーホルダー

G賞：描きおろし アクリルスタンド

ラストワン賞：月村手毬 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～9月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※発売日は流通により前後する場合があります。