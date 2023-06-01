「一番くじ 学園アイドルマスター Part5」本日より順次発売！
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 学園アイドルマスター Part5」を6月19日より順次発売する。価格は1回850円。
本商品は、「学園アイドルマスター」をモチーフにした一番くじ。A賞からC賞は、一番くじ美少女フィギュアシリーズ「1/7 Gracemaster」より「花海咲季」、「月村手毬」、「藤田ことね」がアイドル衣装を着用した姿で立体化されている。
D賞は、アイドル13人の一番くじ描きおろしイラストと設定資料が収められた「ビジュアルファンブック」、E賞は、描きおろしイラストを使用した「クリアポスター」となっている。
その他に、「描きおろし アクリルキーホルダー」、「描きおろし アクリルスタンド」がラインナップしている。
ラストワン賞は、B賞の表情違いの「月村手毬 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.」が用意されている。
「一番くじ 学園アイドルマスター Part5」ラインナップ
【各等賞一覧】
A賞：花海咲季 フィギュア 1/7 Gracemaster
B賞：月村手毬 フィギュア 1/7 Gracemaster
C賞：藤田ことね フィギュア 1/7 Gracemaster
D賞：描きおろし ビジュアルファンブック
E賞：描きおろし クリアポスター
F賞：描きおろし アクリルキーホルダー
G賞：描きおろし アクリルスタンド
ラストワン賞：月村手毬 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.
ダブルチャンスキャンペーン：月村手毬 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.
A賞：花海咲季 フィギュア 1/7 Gracemaster
B賞：月村手毬 フィギュア 1/7 Gracemaster
C賞：藤田ことね フィギュア 1/7 Gracemaster
D賞：描きおろし ビジュアルファンブック
E賞：描きおろし クリアポスター
F賞：描きおろし アクリルキーホルダー
G賞：描きおろし アクリルスタンド
ラストワン賞：月村手毬 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.
ダブルチャンスキャンペーン
期間：発売日～9月末日
ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
※発売日は流通により前後する場合があります。