6月17日、バラエティ番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に伝説の占い師・細木数子さんの娘で占星術師の細木かおりが出演した。

現在、数子さんの半生を描いたNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』が配信されている。主演の戸田恵梨香の鬼気迫る演技に称賛が集まっているが、番組内で、かおりは不満を漏らした。

「ドラマ化にあたり、周囲から『儲かっているでしょ』と指摘されるそうで、それに対して『1円ももらってません』と、スタジオの笑いを誘いつつ、協力金がなかったことを“暴露”していました。撮影用に衣装を10点以上貸し出したものの、謝礼は非売品の記念どんぶり3個だけだったそうです。

かおりさんは、2025年9月に『地獄に堕ちるわよ』の配信が発表されると、自身のYouTubeチャンネルで『タイトルが“地獄に堕ちるわよ”って……なんなの、これ?』と困惑する様子を見せました。続けて『自分の母がダークヒーローって、どうなんですかって。来年まで、胃が痛くなっちゃいますね』と苦笑していました。ただ、今回、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也さんから感想を聞かれると、『すんごい極悪人でした』と言いつつも、『エンタメとしてはおもしろかった』と語っていました」（芸能担当記者）

番組での発言対して、Xでは《これは幾ばくかの謝礼金を支払うべきだったのでは》など、疑問の声があがっている。

2016年に養子縁組を結んで、伯母だった数子さんの娘となったかおり。細木数子という大看板を受け継ぐ立場である。

「かおりさんは幼少期、数子さんが所有するマンションで暮らしていました。19歳で結婚して3児をもうけ、子育てに追われるなか、2008年に細木さんから後継者になるよう打診されるも、一度は辞退します。その後、2014年にマネジャー兼アシスタントとなり、2016年に正式な後継者となりました。

2021年に細木さんが亡くなると、著書である『六星占術』シリーズを引き継ぎ、占星術師として細木さんの遺志を受け継いで活動しています」（同前）

ドラマ配信後、SNS上で「詐欺師の娘」「極悪人の娘」と誹謗中傷されると漏らしたかおり。著名人の後継者には、多くの悩みがあるのだ。