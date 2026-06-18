メッシ、W杯初戦で「史上最年長」ハットトリック達成…相手GKはかつてユニフォーム交換頼んだ “憧れのジダン” の息子
個人としては史上最多となるバロンドール賞8回受賞。所属したバルセロナではリーグ制覇10回、UEFAチャンピオンズリーグ4回。アルゼンチン代表としてもコパ・アメリカ（南米選手権）2回、FIFAワールドカップ（W杯）1回と、ありとあらゆるタイトルを欲しいままにしてきたFWリオネル・メッシ。
そのコレクションに、また新たなタイトルが加わりそうである。
6月16日（日本時間17日）、アルゼンチンは北中米W杯初戦となったアルジェリア戦で3−0の快勝。そのすべてのゴールがメッシによるものだった。
このハットトリックは38歳で達成したことになり、W杯史上最年長記録となった。同時にW杯通算得点が「16」となり、元ドイツ代表FWミロスラフ・クローゼの記録に並んだことになる。まだ初戦だというのに、いきなりのエンジン全開に世界中のフットボール・ファンは驚きを隠せなかった。
メッシの愛称は数多くあるが、“神の子” が一般的。だが、地元アルゼンチンでは「“子” を取れ！ もはや “神” だ」と大騒ぎとなっている。
また3ゴールは、少々曰くつきのゴールとしても注目されている。というのも、チュニジアのゴールを守っていたのがルカ・ジダンで、あの “フランスの英雄” ジネディーヌ・ジダンの次男なのだ。
父親が天才的なMFだったのに対し、ルカが選んだポジションはGKだった。それでもレジェンドの血を受け継ぐルカは、世代別の代表ではフランスを選択してプレーしていた。
しかし、フランスのフル代表GKの高い壁を破ることができず、今大会出場に向けて2025年10月、祖父母の出身地であるアルジェリア代表を選択した。
「メッシとジダンは15も歳が離れていますが、2005年のバルセロナとレアル・マドリードの “クラシコ” で2人は初めて対峙しました。その前年にリーガデビューを果たし、すでにスーパースターへの階段を上り始めていたメッシでしたが、やはりジダンは別格だったようです。
試合後、メッシのほうからユニフォーム交換をお願いし、ジダンも快諾。メッシ本人も『ユニフォーム交換は、ジダンに一度だけ頼んだことがある』と認めています。
それが最初で最後のユニフォーム交換のお願いだったのです。現在は、相手チームにアルゼンチン人の選手がいる場合は交換するそうですが、あくまでも相手がお願いしてきたときだけです。
メッシにとってジダンは、ユニフォームの交換をお願いするほどの唯一無二の存在でした。それが、息子とはいえ容赦なく3ゴールを叩き込まれては、ジダンにとっては強烈なしっぺ返しだったはずです（笑）」（サッカーライター）
メッシとの初対戦から21年のときを経て、ジダンの姿は試合会場の米・カンザスシティ・スタジアムにあった。苦虫をかみ潰したような表情とともにーー。