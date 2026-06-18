個人としては史上最多となるバロンドール賞8回受賞。所属したバルセロナではリーグ制覇10回、UEFAチャンピオンズリーグ4回。アルゼンチン代表としてもコパ・アメリカ（南米選手権）2回、FIFAワールドカップ（W杯）1回と、ありとあらゆるタイトルを欲しいままにしてきたFWリオネル・メッシ。

そのコレクションに、また新たなタイトルが加わりそうである。

6月16日（日本時間17日）、アルゼンチンは北中米W杯初戦となったアルジェリア戦で3−0の快勝。そのすべてのゴールがメッシによるものだった。

このハットトリックは38歳で達成したことになり、W杯史上最年長記録となった。同時にW杯通算得点が「16」となり、元ドイツ代表FWミロスラフ・クローゼの記録に並んだことになる。まだ初戦だというのに、いきなりのエンジン全開に世界中のフットボール・ファンは驚きを隠せなかった。

メッシの愛称は数多くあるが、“神の子” が一般的。だが、地元アルゼンチンでは「“子” を取れ！ もはや “神” だ」と大騒ぎとなっている。

また3ゴールは、少々曰くつきのゴールとしても注目されている。というのも、チュニジアのゴールを守っていたのがルカ・ジダンで、あの “フランスの英雄” ジネディーヌ・ジダンの次男なのだ。

父親が天才的なMFだったのに対し、ルカが選んだポジションはGKだった。それでもレジェンドの血を受け継ぐルカは、世代別の代表ではフランスを選択してプレーしていた。

しかし、フランスのフル代表GKの高い壁を破ることができず、今大会出場に向けて2025年10月、祖父母の出身地であるアルジェリア代表を選択した。

「メッシとジダンは15も歳が離れていますが、2005年のバルセロナとレアル・マドリードの “クラシコ” で2人は初めて対峙しました。その前年にリーガデビューを果たし、すでにスーパースターへの階段を上り始めていたメッシでしたが、やはりジダンは別格だったようです。

試合後、メッシのほうからユニフォーム交換をお願いし、ジダンも快諾。メッシ本人も『ユニフォーム交換は、ジダンに一度だけ頼んだことがある』と認めています。

それが最初で最後のユニフォーム交換のお願いだったのです。現在は、相手チームにアルゼンチン人の選手がいる場合は交換するそうですが、あくまでも相手がお願いしてきたときだけです。

メッシにとってジダンは、ユニフォームの交換をお願いするほどの唯一無二の存在でした。それが、息子とはいえ容赦なく3ゴールを叩き込まれては、ジダンにとっては強烈なしっぺ返しだったはずです（笑）」（サッカーライター）

メッシとの初対戦から21年のときを経て、ジダンの姿は試合会場の米・カンザスシティ・スタジアムにあった。苦虫をかみ潰したような表情とともにーー。