１８日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３８７．３５ポイント（１．５９％）安の２３９２４．８１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１６７．９９ポイント（２．０６％）安の７９７６．０４ポイントと３日続落した。ハンセン指数は２０２５年７月上旬以来、約１１カ月半ぶりの安値水準に落ち込んでいる。売買代金は１６４４億７４３０万香港ドル（約７兆３５３６億円）に拡大した（１７日は２７０４億１２１０万香港ドル）。

内外環境の不透明感が投資家心理を冷やす流れ。中国の内需不振が引き続き売り材料視されたほか、米利上げ観測が強まったこともマイナス材料だ。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１７日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、予想通り現行の金利水準（３．５〜３．７５％）を維持することを決定したが、２０２６年末の金利水準を中央値で３．８％と見込んだため、年内に１回の利上げが実施される見通しだ（３月時点では年内１回の利下げ見通し）。香港は金融政策で米国に追随するため、域内金利の上昇も警戒された。また、香港市場はあす１９日に端午節の祝日で休場となることも売り圧力として意識されている（本土市場も休場）。指数は徐々に下げ幅を広げた。市場関係者の一部からは、香港の主要指数に採用されている時価総額上位の銘柄はオールドエコノミーのほかプラットフォームやネット関連が多く、人工知能（ＡＩ）産業で注目されている大規模言語モデル（ＬＬＭ）やデータセンター関連などの銘柄が少ないため、ブームに乗り切れていないとの指摘もある。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、本土系不動産の下げが目立つ。中国海外発展（６８８／ＨＫ）が９．０％安、華潤置地（１１０９／ＨＫ）が７．３％安、龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が６．８％安で引けた。

中国金融セクターも安い。中国工商銀行（１３９８／ＨＫ）と中国農業銀行（１２８８／ＨＫ）が２．７％、中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）が６．８％、中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が６．６％、中信証券（６０３０／ＨＫ）が３．６％、広発証券（１７７６／ＨＫ）が３．１％ずつ下落した。

半面、ＡＩ技術やロボットなど先端ハイテク株の一角は物色される。北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が２６．１％高、北京深演智能科技（２７２３／ＨＫ）が１６．７％高、ミニマックス・グループ（ＭｉｎｉＭａｘ：１００／ＨＫ）が１２．３％高、南京埃斯頓自動化（２７１５／ＨＫ）が１２．８％高、広東華沿機器人（１０２１／ＨＫ）が７．９％高と値を上げた。

他の個別株動向では、ＡＩ用半導体メーカーの上海天数智芯半導体（９９０３／ＨＫ）が２１．２％高。大型受注の期待が高まっている。業界関係者の話によると、「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」運営の北京字節跳動科技（バイトダンス）は上海天数智芯半導体との間で少なくとも５万個のＡＩチップ調達について協議しているという。バイトダンスはＡＩ向け計算インフラで、国産半導体の採用を広げているようだ。

本土マーケットは反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．４３％安の４０９０．４８ポイントで取引を終了した。金融が下げ主導。酒造・食品飲料、発電、資源・素材、運輸、不動産なども売られた。半面、ハイテクは高い。医薬、軍需産業の一角も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）