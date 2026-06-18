6月17日、テレビ朝日の下平さやかアナウンサーが7月1日付けでアナウンス担当部長に昇進することが明らかになった。

「下平アナは早稲田大学卒業後、1995年にテレビ朝日に入社。音楽番組『ミュージックステーション』のサブ司会などを務めました。2007年から2010年にかけては平日朝の情報番組『やじうまプラス』のMCを、さらに高田純次さんの『じゅん散歩』のナレーションも長らく務めています。

バラエティ番組にはあまり出演せず、報道・キャスター志向が強いアナウンサーで、一時期は報道局社会部記者をアナウンサーと兼任していました」（スポーツ紙記者）

知名度の高いアナウンサーのため、X上でも今回の昇進に関してさまざまな思いが聞かれる。

《真面目に働いている女性が出世していくのはとても嬉しいですね。彼女のような女性がもっともっと増えて欲しいですね》

《Mステはこの人がサブ司会だった頃（1996.4-2000.3）が番組的にも音楽業界的にも全盛期だったなぁ》

下平アナは、若手時代はアイドル的な人気もあり、当時人気絶頂だった元SMAP・中居正広との交際が報じられたこともある。

「中居さんと下平さんの熱愛が報じられたのは、1999年の『週刊現代』でした。下平さんが中居さんの自宅に “合鍵” で出入りしていると報じられたのです。2人の出会いは『ミュージックステーション』での共演だったと言われますが、交際はそれほど長くなかったようです」（前出・同）

2015年には11歳歳下のプロ野球選手・長野久義との結婚を発表。年齢差も話題となった。当時、長野選手は読売ジャイアンツに所属していたが、2019年に広島東洋カープへ移ることになり、下平アナも大きな決断をする。

「広島への “半移住” を宣言したのです。週の半分を広島で過ごし、新幹線で東京を行き来しながら仕事をこなしました。日帰りで移動する場合は往復に8時間かかるハードなものでした。

このイレギュラーな仕事のやり方については会社の理解も得られたと伝えられていますから、テレビ朝日としても実力派である下平アナを手放したくなかったのでしょう」（前出・同）

ベテランである下平アナには、これからも現場での活躍に期待したいところだ。