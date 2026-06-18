お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（49）が17日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。8年ぶりに出席した「タイタンライブ」での先輩芸人の言葉を明かした。

山里は、12日に都内で開催された「タイタンライブ」で相方のしずちゃんと漫才を披露した。番組は「タイタンライブ」の楽屋話を中心に展開。楽屋が先輩コンビに当たる、BOOMERとプリンプリンと一緒だったなどと明かした。

山里はその流れで「この人が一番ヤバいって昔から言われてるんだけど」と前置きした上で爆笑問題の田中裕二の名前を挙げた。「爆笑田中さんが俺のところにスーッと俺のところ来て。『今日はありがとうな』って。俺のメガネを指さして『これ、壊れてもいいやつなの？』って」と状況を説明。「普通にだよ。太田さんよりヤバい人。『そんなもの、ボクはないです』と。『あ、そうなの？』って」と田中とのやりとりを明かした。

そして迎えた「タイタンライブ」エンディング。爆笑問題の太田光が山里のトレードマークの赤メガネを強奪して観客に投げ込むというオチが待っていた。山里は自身愛用のメガネをめぐって番組内で「嫌よ、やっぱ。メガネ2つしかないから。太田さんに2つ壊されて。このメガネ屋さん自体がないんだから」と明かした。