ブラジル・サンパウロ州リメイラの地上約40メートルにかかる橋から女性が"ロープなし"で投げ出され、死亡した事故。ブラジル当局や現地メディアは、同事故で6人が逮捕されたことなどを報じている。

【写真を見る】婚約者の目の前で「命綱」もなく空中に放り出されたマリアさん（21）。地上約40mの高さから落ちていく戦慄の瞬間

この悲劇に見舞われたのはマリア・エドゥアルダ・ロドリゲス・デ・フレイタスさん（21）。現地時間6月13日、民間会社のツアーで訪れていたポンテ・ド・エスケレート（通称「骸骨橋」）から飛び降りるロープジャンプに参加。挑戦の直前までインスタグラムのストーリーズを更新し、「私に橋から飛び降りさせたのは誰なの？」と冗談めかして投稿するなど興奮を伝えていた。

しかし、本来は繋がれているはずの"命綱"がないまま落下した。

「地上約40メートルは、日本の建物で言うと、およそ13階建ての高さ。警察のヘリコプターが救助に駆けつけましたが、その場でマリアさんの死亡が確認された。同行していた婚約者はその場で卒倒し、救急治療室に搬送されたそうです。

一方、当初は現場スタッフのうち複数人が逃走したといいます。その後確保され、最終的には合計6人が警察に連行されました。現場で逮捕された3人は、他人を死亡させるリスクがわかった上で犯行に及んだ場合に適用される故意殺人罪で、すでに起訴されています」（海外ジャーナリスト）

前の女性は「飛び降りる直前、パニックに」

サンパウロ州のアンドレア・ダンタス・レヴィ警察署長は現地メディアに対し、ロープジャンプのスタッフらは「許可を得ていない」団体だったなどとコメント。無許可だったにもかかわらず、当日の参加予定者は約100名にのぼっていたと地元メディアが伝えている。あまりに悲惨なこの事故は、大人数の目の前で起きたのだ。

現地では、複数メディアが目撃証言を報じている。事故から数日経ち、事故前後の状況が徐々に明らかになってきた。

「マリアさんの少し後に順番を控えていた26歳の女性は、目撃者の1人。その女性は現役の看護師であり、マリアさんの応急処置を試みた人物でした。マリアさんの落下後、彼女は急いで橋を降りて駆けつけ、救急車が到着するまで心肺マッサージを行ったそうです。落下直後はまだ生きていたが、すでに脈拍は非常に弱くなっていたようで、『蘇生を試みてまもなく脈が止まった』などと現地警察に証言しています」（同前）

また、ある男性の参加者は「本当なら俺が飛ぶ番だったろう」と地元メディアに語った。

「その男性は、マリアさんより5〜10組後ろに並んでいました。どうやら男性は、参加予定時刻から40分ほど遅刻して現地に到着したようです。彼は、もし時間通りに列に並び始めていた場合、自分にその順番が回ってきたかもしれないとして、『俺は運良く助かった』とコメントしました。

さらにマリアさんが飛ぶ直前、土壇場でバンジーをキャンセルした女性がいたことも明らかになっています。その女性は飛び降りる間際でパニックになったといい、ジャンプを断念。彼女を担当していたスタッフAの証言によると、『すぐに次の順番だったマリアさんに安全装備を着ける作業をして、その後で別の作業に移った』ということです。

この時、ロープを着ける担当者がAさんの他にいたのか詳細は不明ですが、少なくともバンジーロープ接続の最終確認はされていなかったようです」（同前）

現地警察は、事故の経緯について調べを進めている。