お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル（41）が、17日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。現在のレギュラー本数を明かした。

同番組には、ひとり芸日本一決定戦「R−1グランプリ2026」で優勝した今井らいぱちがゲスト出演。R−1王者となり多忙になった様子が語られたが、「同期で見た目もほぼ一緒」というナダルは「僕はレギュラー4本が一気になくなった」と告白。「めっちゃムカついてホンマ。なんで急に4（本）行くねん。周りが全部悪い」と悪態をついた。

そして「終わる時に2番組ぐらいで泣いた」と回想。同情を誘い「かわいそう。使ってみよかな」と次の仕事に繋がることを期待しての行動だったが、「何の意味もない」「何にも繋がらないんで、よりムカついてますね。終わっただけやないか」とぶちまけた。

現在のレギュラー本数は3本というナダルに、MCの「かまいたち」濱家隆一は「7から3になったら不安か」と共感したが、「子育て番組もやってるねんやろ？」と話を向けると、ナダルは「好感度は上がって来てるんじゃないかな」とポロリ。「僕がMCでママタレ（のトーク）を回したりしてます」というナダルに、共演者からは「ナダルである必要はあるんか？」との声が飛んだが、ナダル自身も「マジでドッキリやと思ったんですけど」と不思議がっていた。