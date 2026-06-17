グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回は福岡県出身のアクティブなグラドル・天羽結愛さんのイベントの模様をお届けします！

【画像】福岡産の迫力ボディ！

☆"福岡産の天使爛漫まんまるグラドル"の新作DVDが、なぜ『Liar』なのか？



3rdDVD『Liar』(スパイスビジュアル)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館(2026年5月31日)





●天羽結愛(あもう・ゆあ)

1999年12月2日生まれ 福岡県出身 T158cm B94 W70 H94

"福岡産の天使爛漫まんまるグラドル"がキャッチフレーズ。"天真"という"飾り気のない自然体"を超えたポジティブさから、敢えて"天使爛漫"とのことです。

そして"世界のべ16カ国を一人旅してきたアクティブガール"でもある。

14歳の2014年から芸能デビュー前の2022年の間に、留学を含めてカナダ、フィンランド、アイスランド、イギリス、デンマーク、イタリア、スペイン、ニューカレドニア、ドイツ、フランス、ハワイ、バチカン市国、韓国などを一人で訪れているからすごい。

そんな彼女の3rdDVDは『Liar』、"ライアーゲーム"のライアーのようですが、どんなDVDなのでしょう？

――3枚目のDVDはいつごろ、どちらで撮影しましたか？

天羽 （2026年）3月の16日、17日に東京で撮りました。

――今回の設定、ストーリー、役柄はどんな感じですか。

天羽 今回のテーマは、すごくざっくりいうと「不倫相手」です。（同棲カップルということで）お家の雰囲気があったので、都内の一軒家みたいな感じのスタジオで撮りました。

――不倫なの？

天羽 私はそう思ってなくって、大好きな彼だったんですけど。彼は妻子持ちで、私が不倫相手だったという展開のストーリー。

――妻子がいるのを嘘で隠していたっていうことですね。

天羽 はい、私が騙されたっていう感じですね（笑）。でも、私は不倫に気づくんですけど、相手は私が知っていることに気づいていないんです。

――えっ、自分は不倫だと知ってるの？

天羽 私が勝手に彼のLINEを見て。

――不倫に気がついているんだ。

天羽 ショックを受けつつも、気がついていないふりをして、受け入れちゃって。

――悪い女ですね。

天羽 （笑）。悪い女です、ほんとに。

――そんなこんなで、シーンをいくつか紹介してください。

天羽 今回は部屋着風のお洋服が多めでした。たとえば、白Tの中に白い下着風のお洋服を着て、お家で同棲してるような雰囲気を出したり。

そんな中で初めて挑戦した衣装もあって。赤の変形水着やV字の衣装は初めてでしたね。際どくてギリギリに見えるけど、個人的にはセクシーだし、スタイルも良く見えるしで、大好きでした。

――他にはどうですか？

天羽 もうひとつの注目ポイントが、ジャージのシーン。ジャケットに使われているお風呂のシーンがあるんですけど、この前にジャージを着ているんです。そのジャージを脱いでお風呂に入るシーンがあって。そのお風呂のシーンは背中には何もつけてない状態の演出になってて、ドキッとしてくれるかなと思いますね。

――何もつけてないんですか？

天羽 ニップレスはつけてますけど、（背中なので）見えないです。妄想力をそそられるシーンかなとは思います。

――爽やかなシーンはありますか？

天羽 爽やかなシーンは、オムライスを作って食べさせてあげるシーンですかね。そのオムライスにケチャップで"Liar"って書いたんですよ。なので、一見爽やかそうだけど大事なシーンになってます。

――ちなみに、ご自身は嘘をついたりしますか？

天羽 します。でも、必要な嘘はいっぱいあるんだろうなと思うので。

「予定ある？」とか「デートしよう」とか言われたとき、私は気分屋だし、おうち大好きなので、予定はないけど「予定ある」と嘘ついて、家に引きこもるみたいなのはよくあります。

――ご自身は引きこもるタイプなの？

天羽 引きこもるタイプです。家にネコちゃんが4匹いるし、最近観葉植物にもハマってて。あと、部屋を可愛くするのが大好きなので、油断すると3日間くらい自分の家から一歩も出ないこともあります。

――一人旅はお好きなんですよね。

天羽 旅行に関しては本当に真逆で、一人旅にはめっちゃ行くんですよ。そういう意味ではインドアとアウトドアのハーフという感じですかね。

最近はあまり行っていないんですけど、海外への一人旅は10数か所くらい行ったり、留学もしていたりしました。

――どちらに留学していたんですか？

天羽 えっと、スペインとイギリスの方に。

――スペイン語もできるんですね。

天羽 スペイン語はちょっとだけ。海外の生活に憧れもあったし、いろんな人と友だちになりたいっていうモチベーションで留学して。

――あ近況や告知で何かありますか？

天羽 はい、『チャンスのチワワ』（テレビ東京・水曜深夜）という番組に出演します。6月の中旬からから5週連続で。あと『ミッドナイト競輪』という競輪の番組にも出演させていただいているので、そちらもぜひ。

＊ ＊ ＊

というわけで、"Liar"はオムライスに書いた文字でした...。インドアとアウトドアのハーフというのも面白い。日本ではインドアの引きこもりで、海外ではアウトドアで友だち作りたい派。一人旅するには可愛らしすぎて私は心配です。キャッチフレーズも"天真爛漫"をこえた"天使爛漫"なのでご注意ください。

取材・文・撮影／北川昌弘