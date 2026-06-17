31歳となったフリーアナウンサーでタレントの森香澄。6月16日、誕生日当日に自身のInstagramを更新。そこでの近影が話題となっている。

「森さんは《いつも支えてくださる皆様 本当に本当にありがとうございます 恩返しできるように頑張ります！！》と応援してくれているファンへの感謝の言葉を綴りました。投稿では31の数字の風船をバックに頭にティアラを乗せた森さんが、ケーキを持っているショットを投稿。視聴者からは祝福する声が寄せられています」（スポーツ紙記者）

Instagramには多数のコメントが寄せられている。

《香澄さんお誕生日おめでとうございます》

《お誕生日おめでとう もう既に頑張ってるんで、体調を一番にしてね！》

2023年3月末にテレビ東京を退社、現在は女優業やモデル業など活躍の場を広げている。

「ドラマ『ギフテッド Season1』（フジテレビ系）、ドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ系）や、映画『ロマンティック・キラー』のほかに、バラエティ番組にも多数出演しています。モデルとしても、2026年にはランジェリーブランド『ピーチ・ジョン』の新ミューズに就任。若い世代の女性を中心にSNSでも《森香澄さんになれそうなので買います》《森香澄可愛いのでピーチジョン買った〜》など高い支持を得ています」（芸能記者）

近年はキー局で人気アナウンサーの退社が相次いでおり、フリーアナの“戦国時代”の様相だ。

「直近でも、NHKの和久田麻由子アナや日テレの岩田絵里奈アナらの退局が大きな話題となりました。活躍するにはバラエティ番組などでのフリートークの柔軟性が不可欠。そんななか、フリーアナのトップに立っているのが森さんでしょう。親しみやすいキャラクターとアナウンサー時代に培ったトークで、幅広い層から『令和のあざと女王』と支持されています。NGが少なくどんな企画にも真摯に取り組んでくれるとあって制作サイドからも重宝されているようです」（同前）

6月1日におこなわれた『ピーチ・ジョン』の記者発表会に登壇した際、司会者から31歳の抱負を問われると「31歳は、30代ではまだ1歳だと考えているので、まだまだここから新しい挑戦もできると思っています」とコメントしていた森。どんなことにチャレンジするのか注目したい――。