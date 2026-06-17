各種オーディオ製品を扱うハーマンインターナショナル（東京都千代田区）は、「JBL」ブランドから、ワイヤレスマイクセット「EasySing Mic Mini Duo（イージーシング マイク ミニ デュオ）」を2026年6月18日に発売する。

「ソロカラオケ」が楽しめる

2個の小型ワイヤレスマイクと、AI（人工知能）処理専用NPU（ニューラルプロセッサー）内蔵の受信ドングルのセット。

受信ドングルのNPUにより、ネットワーク接続不要のエッジAI処理を本機単体で行えるため、音楽配信サービス上の通常の楽曲から、ボーカル成分をリアルタイムかつ高品位に分離できる「AIボーカルOFF機能」を搭載する。

マイク本体のボタン操作だけで、各種音楽配信サービスなどの楽曲からボーカルを分離・消音可能なほか、ボーカル音量を0％/25％/50％/100％の4段階で調整可能だ。

受信用ドングルをスマートフォンと有線ヘッドホンに接続すれば、ユーザーだけに音楽とエコーのきいた歌声が聞こえる「ソロカラオケ」にも対応。自宅で歌の練習が効率的に行える。

このほか、同ブランド製のワイヤレススピーカーと組み合わせれば、小規模イベントや講演会などで活用できる超小型のポータブルPAシステムにもなる。スマートフォンやパソコンと接続して外部マイクとして使えば、動画の収録やオンライン・ライブ配信などのコンテンツ制作にも対応する。

付属のマグネットクリップを装着すればピンマイクにもなるほか、リングハンドルを取り付ければ手持ちマイクとしても使える。「JBL ONE」アプリに対応し、高低域/エコーなどマイク音声や音程の調整が行える。

充電ケース、キャリングポーチを同梱する。

カラーはブラック。

「JBL公式サイト」での販売価格は2万9700円（税込）。