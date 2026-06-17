小さな手にもフィット！自然な角度で握れて手首のひねりを軽減、有線タイプの静音エルゴマウス
サンワサプライ株式会社は、横から軽く手を添える形状で手首への負担を軽減し、小さな手にもぴったりフィットする、有線タイプの静音エルゴノミクスマウス「MA-EYBS522BK」を6月下旬に発売予定。
本製品は、自然な角度で握ることで長時間の使用でも疲れにくいエルゴノミクス形状のマウス。全てのボタンに静音スイッチを採用し、オフィスや図書館、深夜の自宅などでもクリック音を気にせず快適に使用できる。
また、電池交換の必要がない有線タイプで、Webブラウジングに便利な「戻る・進む」ボタンを搭載。カーソル速度は用途に応じて4段階で切り替えられ、作業内容に合わせた快適な操作ができる。手首への優しさと静かな操作性を両立し、快適な作業環境を求める方におすすめのマウスだ。
■自然な角度で握れるマウス
マウスに手を添えた時、自然と指が各ボタンに当たる位置にポジショニングされる、手首に優しいマウス。手や指に沿ったカーブのエルゴノミクスデザインだ。
■小さな手にもうれしい小型サイズ
エルゴノミクスマウスの中ではかなり小型で、女性の方や手の小さい方も操作しやすい設計だ。机の上に置いても圧迫感が少なく、広々使用できる。
■差すだけで使える！電池切れの心配がない有線タイプ
電池切れを気にせず使える有線タイプです。USBポートに差すだけですぐに使用できる。
■静音仕様で、場所を選ばず使える
全てのボタンに静音スイッチを採用した。職場や会議中、図書館などの公共施設、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適だ。
■進む・戻るボタンを搭載
サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行える。
※Apple Macシリーズでは使用できない。
■カーソル速度の切り替えが可能
用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・3200・6400カウントに切り替えることができる。
■読み取り感度の高いブルーLED
センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現する。
■ラインアップ
無線タイプのBluetooth接続「MA-EBBS522」、2.4GHzワイヤレス接続「MA-EWBS522」、Bluetooth＆2.4GHzワイヤレス接続のコンボタイプ「MA-EWBBS522」も好評発売中。
■有線タイプの静音エルゴノミクスマウス「MA-EYBS522BK」
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マウスに手を添えた時、自然と指が各ボタンに当たる位置にポジショニングされる、手首に優しいマウス。手や指に沿ったカーブのエルゴノミクスデザインだ。
■小さな手にもうれしい小型サイズ
エルゴノミクスマウスの中ではかなり小型で、女性の方や手の小さい方も操作しやすい設計だ。机の上に置いても圧迫感が少なく、広々使用できる。
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電池切れを気にせず使える有線タイプです。USBポートに差すだけですぐに使用できる。
■静音仕様で、場所を選ばず使える
全てのボタンに静音スイッチを採用した。職場や会議中、図書館などの公共施設、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適だ。
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■カーソル速度の切り替えが可能
用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・3200・6400カウントに切り替えることができる。
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センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現する。
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