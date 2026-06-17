6月16日、女優・北乃きいが所属する事務所「フォスター」の公式Instagramが更新。北乃が新たな新ドラマの主演を飾ることが決定したと報告した。同時に、添えられた写真で見せた北乃の近影に驚きが広がっている。

投稿には、《MBS ドラマ特区「未婚詐欺 私の知らない彼の顔」に出演することが決定しました！！藤原樹さんとW主演を務めさせていただきます》と、北乃がMBSドラマ特区枠で7月16日からスタートする新ドラマに出演することを発表。電子コミックストア「めちゃコミック」で独占配信中の同名コミックが原作となった愛憎の復讐サスペンスの実写化となる。

「添えられた写真には、真っ白のロングドレスを着用した北乃さんが写っています。エレガントなオフショルダーのスタイルを披露し、スタイルの良さが際立つショットとなっています」（芸能プロ関係者）

同ドラマの公式Instagramでも、W主演を務めるTHE RAMPAGEの藤原樹とのツーショットを披露。同様のエレガントなドレスアップした姿を見せ、ファンも釘付けとなっていた。

《かっこよくて素敵です》

《北乃きいちゃん美しすぎます》

など、コメント欄には美しさの増した北乃を絶賛する声が寄せられていた。

実は北乃は、自身のInstagramで減量したことを明かしていたばかりだと前出の芸能プロ関係者は振り返る。

「ここ最近、北乃さんの美貌がSNSを中心にファンの間で話題になっていました。そんななか北乃さんは、12日頃にInstagramのストーリーズを更新し《体重落としたのがなんか話題になってるみたい》と吐露。さらに《2年前に役作りで半年で16キロ落としたんですよね》と、数年前に大幅な減量をしていたことを明かしていたのです」

“16キロ”の減量という驚きの事実を明かし、女優としてのプロ根性を見せつけた北乃。そんなダイエットの成果がドレス姿の美しさにも表れていた。

「今回、北乃さんが地上波のドラマの主演を飾るのは約4年ぶりとなります。理想だと思っていた夫の裏の顔を知ったことで揺らぐ、夫婦の信頼を描写する難しい役どころとなりますが、《原作の魅力を大切にしながら、精一杯沙耶香を生きさせていただきます》とメッセージを公開し、決意を語りました。数年掛かりの彼女の影の努力も相まって、今回主演へ返り咲いたようです」（前出の芸能プロ関係者）

美しさに磨きのかかった北乃の地上波での演技を、ファンも心待ちにしているだろう。