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知らないと搾取され続ける？「優しい人」と「都合のいい人」を分ける6つの境界線

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【真実】なぜあなたはカモにされるのか？優しい人と搾取される人の「決定的な境界線6つ」」と題した動画を公開した。動画では、「優しい人」と「都合のいい人（搾取される人）」の心理的な違いについて、6つの境界線を提示して解説している。



Ryota氏はまず、「相手の不快な感情から逃れたいか」という点を挙げる。相手が怒ったり不機嫌になったりした際、その感情から逃れるために機嫌を取る行動は「情動感染」によるものであり、本来の優しさではないと指摘。優しさとは「自分が良しと思って与えるもの」だと定義した。



さらに、「理解と感情を分けているか」という点に言及。相手がただ見守ってほしいと思っている時に、過干渉になってしまうのは善意の押し付けに過ぎないと語る。また、「相手の要求を断れるか」という境界線についても触れ、自分の限界をわきまえて「NO」と言えることが重要だと説明した。



動画の後半では、「相手に萎縮しているか」「エネルギーを消耗しているか」といった視点からも解説を展開。不安から相手に「迎合」して行動したり、自己犠牲的に動いたりするとエネルギーを激しく消耗する一方、純粋な親切心から来る行動は「オキシトシン」を分泌させ、むしろ活力につながると述べた。



最後にRyota氏は、都合のいい人をやめるためには「相手の課題に手を出さないこと」が最も重要だと結論づける。優しさと搾取されることの違いは紙一重であり、自分の行動の根底にある動機を見極めることが、人間関係で身を守るための第一歩であることを深く学べる内容となっている。