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YouTubeチャンネル「たっくーチャンネル(自転車配達員)」が「【出前館】営業開始から終了まで！自転車で18時間稼働してみた」を公開しました。動画では、出前館の営業開始から終了までの18時間、自転車で配達を行った検証結果とリアルな収益を報告しています。



今回の企画は、東京都立川市とその近隣エリアを舞台に、朝7時から深夜1時までの丸1日を稼働するという過酷な内容です。たっくーさんは「優先オファーはほぼ全受けするぐらいの気持ちで」と意気込み、出前館の旧制服に身を包んで稼働をスタートさせました。



しかし序盤、ハッピーセットのおもちゃが切り替わるタイミングと重なり、マクドナルドの店舗が激しく混雑する事態が発生。モニターが真っ黒になるほどの状況で約50分も待たされ、最終的にサポートへ連絡して加盟店起因でキャンセル処理を行うという手痛いトラブルに見舞われました。



その後は気を取り直して配達を再開し、最高気温33度という過酷な環境の中で奮闘。スーパーの休憩スペースで軽食を取ったり、こまめに水分補給を行ったりしながら、次々と配達をこなしていきます。終盤には自転車のバッテリー残量も少なくなり、「本当に体力的に疲弊してやる気がなくなってきた」と本音をこぼしつつも、見事に18時間の完走を果たしました。



最終的な結果は、36件の配達で総売上は25,661円、時給換算で1,425円となりました。時間別に見ると、19時までの12時間は時給約1,800円ペースと順調だったものの、それ以降は「本当この日は夜が全然鳴らなくて」と語るように注文が激減。3連休初日で配達員が多かったことも影響し、深夜帯での失速が全体の時給を下げる結果になったと振り返っています。



体力と気力を極限まで削る長丁場の検証を通じて、自転車配達員のリアルな実態や、時間帯による稼ぎやすさの違いが垣間見える内容となっています。