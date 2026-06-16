立憲民主党の古賀千景参院議員が15日にX（旧Twitter）を更新。同日の参院決算委員会質疑での発言を撤回して謝罪したものの、批判の声を集めている。

問題となっているのは、参院決算委で古賀議員が「自衛隊って、経済的に厳しい子どもたちが行くんですよ」と発言したこと。

関連記事：立憲・森裕子議員、「国旗損壊罪や国民投票法案やっている場合じゃない」危機感呼びかけにツッコミ殺到

これに対し小泉進次郎防衛大臣が答弁で「自衛官の子どもたちへの配慮に欠ける発言だったのではないでしょうか？」と反論し、古賀議員は発言を撤回した。

その後、古賀議員はXを更新し、「本日の決算委員会質疑において、私の発言の中に、配慮を欠いた不適切な表現がありました」と明かし、発言の真意について「私の問題意識は、当該冊子の内容や、その内容を公費によって広く配布することの妥当性について問うものでした」と説明した。

一方、「その問題意識を表現するにあたり、不適切な例示を含む配慮を欠いた発言をしてしまいました」とし、「関係者の皆様をはじめ、多くの方々に不快な思いをおかけしましたことを深くおわび申し上げます」と謝罪した

また、古賀議員は「今回のご指摘を真摯（しんし）に受け止め、今後は発言に細心の注意を払い、信頼回復に努めてまいります」としていた。

投稿には「謝罪し改めるべきは『表現』ではなく、自衛隊に対する『差別意識』です」「教職という聖職を担っていたとは思えないし、国会議員でいてはならないレベル」「こんなあからさまな職業差別をする人間は、差別とか人権とか語らないでほしい」「不適切どころじゃないでしょ。国のために身を粉にしてくれる若者たちになんて言い草だよ」という声が集まっている。

撤回したものの、いまだに物議を醸している今回の発言。謝罪そのものも「自衛官」ではなく「関係者」に向けられたものだったため、簡単には騒動は収まらなさそうだ。