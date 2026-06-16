連日開催中のサッカーワールドカップ。試合だけでなく、ファッション商戦も盛り上がっているようです。

「現在、世界中で盛り上がっているワールドカップ。アミュプラザでは期間限定ショップが開かれていて、ファッションとして、オシャレなデザインが揃っています」

鹿児島市のアミュプラザに登場した期間限定ショップ。ワールドカップをファッションで盛り上げようと、各国のユニフォームや記念Tシャツ、帽子などの小物まであわせておよそ60種類130点が並びます。

定番の日本代表ユニフォームは、大人用だけでなく子ども用まで。親子おそろいコーデを楽しめます。

そしてこちらは、1994年の「ドーハの悲劇」から“ドーハモデル”とも呼ばれる復刻版ユニフォーム。森保一監督も現役時代に袖を通したデザインです。

サッカーなどのユニフォームをファッションアイテムとして取り入れる着こなしは「ブロークコア」と呼ばれ、普段使いとして若い人たちを中心に今、大人気となっています。

（買い物客）「めっちゃいい」「パブリックビューイングとかあるから着ていくと楽しい」

（買い物客）「子どもと着たら楽しい、気分あがるかなと思って見に来た。スカートも一緒に売っていてかわいい。こっちも気になる」

アミュプラザ鹿児島の期間限定ショップは今月28日までです。

日本代表戦、次の試合以降のパブリックビューイングは▼今月21日のチュニジア戦はセンテラス天文館で、▼今月26日のスウェーデン戦はアミュプラザ鹿児島のアミュ広場で開かれる予定です。

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