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インフレが進み、物価が上昇し続ける今、本業の給料だけで豊かな生活を維持するのは難しくなりつつある。そんな時代に不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が提示するのは、地方・郊外の物件を活用した「年間利益1,000万円」の構築戦略だ。



副業で月80万円の利益を出すのは事業センスが問われる至難の業だが、不動産投資なら本業を続けながら着実に収益を積み上げられるという点が、木村氏が投資を強く推す理由でもある。



木村氏がまず強調するのは、「家賃収入」と「利益」の違いである。家賃収入がいくら大きくても、ローン返済や経費で消えてしまえば手元には残らない。目指すべきは返済・経費を差し引いた後の純粋な利益であり、その積み上げこそが本業年収を超える道につながると語る。



なぜ地方・郊外なのか。都心の物件は価格が高く利回りが低くなりがちだが、地方や郊外には割安で購入できる物件が豊富にある。見栄や自慢を捨て、収益性を追求する思考に切り替えることで、結果として大きな利益が手元に残ると木村氏は言い切る。



動画では、年収別の具体的な投資ロードマップも提示される。低年収層には自己資金を温存しながら中古戸建てから経験を積む方法、中間層には中古アパートを複数取得して収益を重ねる戦略、高年収層には新築アパートを軸に規模を拡大していく方法がそれぞれ丁寧に示されている。「年収が低くてもできるんだということに気がついてほしかった」という木村氏の言葉が、この動画の核心を突いている。



一方で、地方投資の現実的なリスクにも正面から向き合う。木村氏が最大のリスクとして挙げるのは修繕ではなく「空室対策」だ。管理会社に丸投げするのではなく、入居が決まらない原因を「ネット掲載の写真なのか」「価格設定なのか」「営業力なのか」と1つずつ可視化し、対策を打って潰していくプロセスが不可欠だと説く。



アフタートークでは、郊外の新築アパートにおける直近の具体的な成約事例が紹介された。埼玉県で1億1,000万円、利回り7%台のフルローン案件が実際に成立しているという事例で、地方・郊外投資の現実的な可能性を示す締めくくりとなっている。