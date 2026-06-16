【子供と作れる簡単レシピ】15分でアイスができる。塩が秘訣の『すぐできアイス』

陽気なサラ・ディッシュのモットーは「いつも驚きと喜びを」！

だれかがハッピーになるようなサプライズを届けられないか、常に考えています。

今日は、そんな彼を呼び止める声が。

どうやらミットンが〈すごい〉アイスクリームを作ってくれるみたいです。

いったいどんなところが〈すごい〉アイスなんだい？

あるものを使えば、なんと15分で凍っちゃうらしいよ！

水に塩を混ぜると、氷になる「凝固点」という温度が下がるのじゃ。これによって、氷より冷たい「凍らない水」ができるのだよ。

塩を使うと、氷よりも冷たい水ができるのは知っておるか？

牛乳（冷蔵庫から出してすぐのもの）⋯⋯3/4カップ練乳⋯⋯50g好みでバニラエッセンス⋯⋯数滴〈塩水〉水⋯⋯1リットル塩⋯⋯200g好みでミントの葉⋯⋯適宜

ボールに水、塩を入れ、よく混ぜて溶かす。冷凍用保存袋（Lサイズ）2枚に等分に入れて口を閉じ、ともに冷凍庫に一晩置く。

作り方

❶ボールに練乳、牛乳、好みでバニラエッセンスを順に入れ、泡立て器でよく混ぜる。冷凍用保存袋（Mサイズ）に入れて空気を抜き、口を閉じる。

練乳が底に残らないようにしっかり混ぜるのだぞ。

❷下準備した塩水の袋2枚で❶の袋をはさみ、大きめのタオルで包む。

❸5分に1回のペースで、タオルの上から手でかるく押すようにもみながら、15分ほど室温に置いて冷やし固める（室温が高い場合はタオルで包まず、はさんだ状態で冷凍庫に入れる）。

かるく押すようにね。

おう！

❹全体が凍って固まったら袋の口を開け、ディッシャーや大きめのスプーンですくって器に盛り、ミントをのせる。