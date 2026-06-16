【子供と作れる簡単レシピ】15分でアイスができる。塩が秘訣の『すぐできアイス』
『オレンジページ』の創刊40周年を記念して、キッチンアイテムをモチーフにしたオリジナルキャラクター「ミットンとキッチンの仲間たち」が誕生！ 料理上手になりたいミットンといっしょに、料理の〈なぜ⁉〉を解明していく連載です。
すぐできアイス
陽気なサラ・ディッシュのモットーは「いつも驚きと喜びを」！
だれかがハッピーになるようなサプライズを届けられないか、常に考えています。
今日は、そんな彼を呼び止める声が。
どうやらミットンが〈すごい〉アイスクリームを作ってくれるみたいです。
いったいどんなところが〈すごい〉アイスなんだい？
あるものを使えば、なんと15分で凍っちゃうらしいよ！
塩を使うと、氷よりも冷たい水ができるのは知っておるか？
水に塩を混ぜると、氷になる「凝固点」という温度が下がるのじゃ。これによって、氷より冷たい「凍らない水」ができるのだよ。
すごいよね
凍らないのに、氷より冷たいのか⁉
材料
（作りやすい分量）
〈塩水〉水⋯⋯1リットル塩⋯⋯200g好みでミントの葉⋯⋯適宜
前日の下準備
ボールに水、塩を入れ、よく混ぜて溶かす。冷凍用保存袋（Lサイズ）2枚に等分に入れて口を閉じ、ともに冷凍庫に一晩置く。
作り方
❶ボールに練乳、牛乳、好みでバニラエッセンスを順に入れ、泡立て器でよく混ぜる。冷凍用保存袋（Mサイズ）に入れて空気を抜き、口を閉じる。
練乳が底に残らないようにしっかり混ぜるのだぞ。
❷下準備した塩水の袋2枚で❶の袋をはさみ、大きめのタオルで包む。
❸5分に1回のペースで、タオルの上から手でかるく押すようにもみながら、15分ほど室温に置いて冷やし固める（室温が高い場合はタオルで包まず、はさんだ状態で冷凍庫に入れる）。
かるく押すようにね。
おう！
❹全体が凍って固まったら袋の口を開け、ディッシャーや大きめのスプーンですくって器に盛り、ミントをのせる。
あっという間にできちゃった！
塩水は、冷凍庫で冷やせば何度でも使えるぞ。
これは……ビビビビックリだぜ！毎日作りたくなるな☆
まさか、こんなに簡単にアイスができるとは…… ！
しかも、氷より冷たい水ができるなんて、さすがのサラ・ディッシュもびっくり。
その様子に、ミットンも満足げです。たまには、驚かされる側も
悪くないな〜と思ったサラ・ディッシュなのでした。
（『オレンジページ』2026年6月2日号より）