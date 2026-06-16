SVG参入のサンガイアに埼玉からOP小松一哉とMB渡邉龍也が入団

15日（月）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）のつくばユナイテッドSun GAIAは、オポジットの小松一哉（28）とミドルブロッカーの渡邉龍也（25）が入団することをクラブ公式サイトで発表した。

秋田県出身の小松は明治大学を卒業後、東京ヴェルディやVC秋田（現・スカイロケッツ秋田）でプレー。2024年に埼玉アザレアに加入すると、在籍2季目となる2025-26シーズンはチームのポイントゲッターとして活躍。総得点ランキングでは483点を記録し、リーグ5位にランクインしていた。サンガイアでは背番号2を着用する。

香川県出身の渡邉は東京学芸大学を卒業後、2023年に北海道イエロースターズへ入団。2024年に埼玉に加入すると、在籍2季目となる2025-26シーズンは、Vリーグ男子のレギュラーシーズン全28試合でベンチ入り。多くの試合に出場し、168得点を挙げた。サンガイアでは背番号10を着用する。

2選手はクラブを通してコメントしている。

■小松一哉

「この度サンガイアに加入することになりました、小松一哉です。サンガイアでプレーできること、大変嬉しく思います。これまで支えてくれたたくさんの方々への感謝の気持ちを忘れず、常に全力でプレーしたいと思います。よろしくお願いします」

■渡邉龍也

「この度、つくばユナイテッドSun GAIAに入団させていただくことになりました渡邉龍也です。リーグ再編のタイミングに、SV.GROWTHでプレーできるチャンスと環境を与えてくださったことに感謝し、チームの勝利に貢献できるよう、頑張っていきたいと思います。チームの進化と共に、僕自身も進化を止めず成長し続けていきます。これからよろしくお願いします」

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