W杯初戦ドロー後、渋谷スクランブル交差点での“40秒間”に蘭メディアが注目「これが日本のメンタリティ」

W杯初戦ドロー後、渋谷スクランブル交差点での“40秒間”に蘭メディアが注目「これが日本のメンタリティ」