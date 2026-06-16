M!LK、TBS系GP帯初冠番組『M!LKの爆裂ミッション』放送決定 メンバーにもサプライズ発表
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのTBS系GP帯初となる冠番組『M!LKの爆裂ミッション』が、7月7日午後10時から放送されることが16日、発表された。
【写真】メンバーカラーで！『M!LKの爆裂ミッション』ロゴ
M!LK は、SNS総再生回数30億回を突破し、昨年末には『紅白歌合戦』初出場を果たすなど、爆発的な人気を誇る。勢いそのままに、TBSのGP帯で初となる冠バラエティ特番の放送が決定した。数々のヒット曲を連発し、全世代から愛される同グループが、これまでにない規模感で同局とタッグを組み、新たなエンターテインメントを届ける。
今回の冠番組決定は、メンバーへ完全な“サプライズ”として知らされた。何も知らされていない5人が、GP帯での初冠番組決定を告げられた瞬間のリアルな驚き、歓喜、初々しいリアクションの模様を映像に収めて届ける。素の表情や絆が垣間見える、ファン必見の瞬間となっている。
七夕の夜、日本中に笑顔と元気を届ける特別な1時間となる。番組の全貌や詳細な放送内容は、後日発表予定。汗をかいて全力で挑む、爆裂なミッションを届ける。
【写真】メンバーカラーで！『M!LKの爆裂ミッション』ロゴ
M!LK は、SNS総再生回数30億回を突破し、昨年末には『紅白歌合戦』初出場を果たすなど、爆発的な人気を誇る。勢いそのままに、TBSのGP帯で初となる冠バラエティ特番の放送が決定した。数々のヒット曲を連発し、全世代から愛される同グループが、これまでにない規模感で同局とタッグを組み、新たなエンターテインメントを届ける。
七夕の夜、日本中に笑顔と元気を届ける特別な1時間となる。番組の全貌や詳細な放送内容は、後日発表予定。汗をかいて全力で挑む、爆裂なミッションを届ける。