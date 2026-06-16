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YouTubeチャンネル「イヤホン・ヘッドホン専門店 eイヤホン」が、「【1万円台】FIIOからコンパクトでおしゃれなDAPが登場！お気に入りのジャケ写を持ち歩こう！【Snowsky DISC】」と題した動画を公開した。動画では、2代目イヤホン王子ことゆーでぃが、FIIOのサブブランドであるSnowskyの新作デジタルオーディオプレーヤー「Snowsky DISC」を紹介し、そのユニークな機能と魅力を解説している。
本機最大の特徴としてゆーでぃが熱弁したのが、遊び心あふれるデザインだ。本体は非常にコンパクトで、丸いディスプレイが目を引く。Android OSや本体ストレージは非搭載で、操作はタッチパネルと物理ボタンのみというシンプルな設計。音楽を再生すると、ディスプレイ内でCDのジャケット写真がくるくると回る演出が施されている。ゆーでぃは「ただジャケットが回ってるだけで欲しくなる」と語り、レコード風の表示にも切り替えられるなど、音楽を視覚的にも楽しめるギミックを高く評価した。
音質面については、「POPSに相性のいいサウンド」と分析。LE SSERAFIMなどのK-POP楽曲を試聴し、打ち込み系の音が多いアップテンポな曲との相性が抜群であると語る。スピード感とアタック感が強めに出る傾向があり、最近の若者が聴く楽曲に合わせたチューニングになっていると解説した。
さらに、USB DACモードを搭載している点にも言及。別売りのMagSafe対応ケースを使用すれば、スマートフォンの背面に装着して、大きめのドングルDACとしても活用できる利便性を紹介した。
初めてのDAPに挑戦したい方や、コンパクトなサブ機を探している方に向けて、「ただただこれを置いておくだけでもいいんじゃないかなっていうくらい」と、オブジェとしての魅力も強調。機能性とデザイン性を兼ね備えた、音楽ライフをさらに彩る一台となりそうだ。
本機最大の特徴としてゆーでぃが熱弁したのが、遊び心あふれるデザインだ。本体は非常にコンパクトで、丸いディスプレイが目を引く。Android OSや本体ストレージは非搭載で、操作はタッチパネルと物理ボタンのみというシンプルな設計。音楽を再生すると、ディスプレイ内でCDのジャケット写真がくるくると回る演出が施されている。ゆーでぃは「ただジャケットが回ってるだけで欲しくなる」と語り、レコード風の表示にも切り替えられるなど、音楽を視覚的にも楽しめるギミックを高く評価した。
音質面については、「POPSに相性のいいサウンド」と分析。LE SSERAFIMなどのK-POP楽曲を試聴し、打ち込み系の音が多いアップテンポな曲との相性が抜群であると語る。スピード感とアタック感が強めに出る傾向があり、最近の若者が聴く楽曲に合わせたチューニングになっていると解説した。
さらに、USB DACモードを搭載している点にも言及。別売りのMagSafe対応ケースを使用すれば、スマートフォンの背面に装着して、大きめのドングルDACとしても活用できる利便性を紹介した。
初めてのDAPに挑戦したい方や、コンパクトなサブ機を探している方に向けて、「ただただこれを置いておくだけでもいいんじゃないかなっていうくらい」と、オブジェとしての魅力も強調。機能性とデザイン性を兼ね備えた、音楽ライフをさらに彩る一台となりそうだ。
YouTubeの動画内容
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