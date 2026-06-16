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料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう鮭これでいい。重ねてチンするだけ【悪魔の味噌マヨ鮭】」と題した動画を公開しました。包丁を使わず、材料を重ねて電子レンジで加熱するだけで完成する、簡単で本格的なおかずの作り方を紹介しています。



動画では、まず耐熱容器にレタスを手でちぎって敷き、ハサミで切ったえのきでカサ増しをします。野菜やきのこは多めがおすすめとのことで、キャベツや人参など家にある野菜でも代用可能です。



その上にメインとなる鮭2切れを乗せ、酒、味噌、マヨネーズを加えます。マヨネーズを使うことでコクと旨みがアップし、さらにチーズをトッピングすることで、魚料理でも満足感が増すと解説しています。



ふんわりとラップをして電子レンジで加熱し、仕上げにパセリを振りかければ完成です。実食シーンでは、箸でほぐされた鮭がふっくらとしており、パサつきゼロの仕上がり。「味噌マヨ味でご飯が進む！」と、濃いめの味付けが食欲をそそる一品となっています。



「安くて、簡単で、旨い」という言葉の通り、忙しい日の救世主となるこのレシピ。今日の夕飯のメインディッシュに試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・鮭 2切れ

・レタス 1枚（キャベツ、人参などでも可）

・えのき 約50g

・酒 大さじ1

・お好みの味噌 大さじ1～2

・マヨネーズ 大さじ1

・チーズ 適量

・パセリ 適量



［作り方］

1. 耐熱容器にレタスを手でちぎって敷く。

2. えのきをハサミで切りながら加える。

3. 野菜の上に鮭2切れを乗せる。

4. 酒を全体に回しかける。

5. 鮭の上に味噌とマヨネーズを乗せ、全体に塗り広げる。

6. チーズを適量乗せる。

7. ふんわりとラップをし、電子レンジ（500Wで6分、または600Wで5分）で加熱する。

8. お好みでパセリを振りかけて完成。