包丁いらずで重ねてチンするだけ！レンジ1発で作れる「悪魔の味噌マヨ鮭」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう鮭これでいい。重ねてチンするだけ【悪魔の味噌マヨ鮭】」と題した動画を公開しました。包丁を使わず、材料を重ねて電子レンジで加熱するだけで完成する、簡単で本格的なおかずの作り方を紹介しています。
動画では、まず耐熱容器にレタスを手でちぎって敷き、ハサミで切ったえのきでカサ増しをします。野菜やきのこは多めがおすすめとのことで、キャベツや人参など家にある野菜でも代用可能です。
その上にメインとなる鮭2切れを乗せ、酒、味噌、マヨネーズを加えます。マヨネーズを使うことでコクと旨みがアップし、さらにチーズをトッピングすることで、魚料理でも満足感が増すと解説しています。
ふんわりとラップをして電子レンジで加熱し、仕上げにパセリを振りかければ完成です。実食シーンでは、箸でほぐされた鮭がふっくらとしており、パサつきゼロの仕上がり。「味噌マヨ味でご飯が進む！」と、濃いめの味付けが食欲をそそる一品となっています。
「安くて、簡単で、旨い」という言葉の通り、忙しい日の救世主となるこのレシピ。今日の夕飯のメインディッシュに試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・鮭 2切れ
・レタス 1枚（キャベツ、人参などでも可）
・えのき 約50g
・酒 大さじ1
・お好みの味噌 大さじ1～2
・マヨネーズ 大さじ1
・チーズ 適量
・パセリ 適量
［作り方］
1. 耐熱容器にレタスを手でちぎって敷く。
2. えのきをハサミで切りながら加える。
3. 野菜の上に鮭2切れを乗せる。
4. 酒を全体に回しかける。
5. 鮭の上に味噌とマヨネーズを乗せ、全体に塗り広げる。
6. チーズを適量乗せる。
7. ふんわりとラップをし、電子レンジ（500Wで6分、または600Wで5分）で加熱する。
8. お好みでパセリを振りかけて完成。
動画では、まず耐熱容器にレタスを手でちぎって敷き、ハサミで切ったえのきでカサ増しをします。野菜やきのこは多めがおすすめとのことで、キャベツや人参など家にある野菜でも代用可能です。
その上にメインとなる鮭2切れを乗せ、酒、味噌、マヨネーズを加えます。マヨネーズを使うことでコクと旨みがアップし、さらにチーズをトッピングすることで、魚料理でも満足感が増すと解説しています。
ふんわりとラップをして電子レンジで加熱し、仕上げにパセリを振りかければ完成です。実食シーンでは、箸でほぐされた鮭がふっくらとしており、パサつきゼロの仕上がり。「味噌マヨ味でご飯が進む！」と、濃いめの味付けが食欲をそそる一品となっています。
「安くて、簡単で、旨い」という言葉の通り、忙しい日の救世主となるこのレシピ。今日の夕飯のメインディッシュに試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・鮭 2切れ
・レタス 1枚（キャベツ、人参などでも可）
・えのき 約50g
・酒 大さじ1
・お好みの味噌 大さじ1～2
・マヨネーズ 大さじ1
・チーズ 適量
・パセリ 適量
［作り方］
1. 耐熱容器にレタスを手でちぎって敷く。
2. えのきをハサミで切りながら加える。
3. 野菜の上に鮭2切れを乗せる。
4. 酒を全体に回しかける。
5. 鮭の上に味噌とマヨネーズを乗せ、全体に塗り広げる。
6. チーズを適量乗せる。
7. ふんわりとラップをし、電子レンジ（500Wで6分、または600Wで5分）で加熱する。
8. お好みでパセリを振りかけて完成。
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