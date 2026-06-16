ベッキー、あのの“塩対応”にクレーム「いつ仲良くなれるの？」 『あのちゃんねる』最終回も“通常運転”
タレントのベッキー（42）が、15日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『あのちゃんねる』（月曜 深0：15）最終回に出演。あのの“塩対応”にクレームをつけた。
【写真】『あのちゃんねる』最終回のメンバー
この日の放送は、インドア派なあのが、家好きな芸能人を招いて家のアレコレについて徹底トークする『やっぱり家が好き』の第3弾。ゲストのシソンヌ・長谷川忍、Aぇ! group・末澤誠也、ベッキーとともに、お悩み相談ゲストのJOY＆mai夫婦、サツマカワRPG＆でか美ちゃん夫婦と“中継”をつなぎ、2組の悩み相談を実施した。
オープニングトークでベッキーは「家大好き」と宣言。すると、あのが「え、ウソ？」と疑惑の目を向け「太陽があって、ひまわりがあってのイメージ」と話すと、「平成のベッキーはね」と過去を冷静に振り返る。最近はもっぱらホームパーティーを行い、手料理をふるまっているというベッキーが、その様子の写真を公開。長谷川が「どうです？あのちゃん、この楽しそうなホームパーティー、行きたいですか？」と聞くと、あのは「行きたくない」と即答。「自分の家が好きなので」とその理由を話した。
その後、ごみ箱を置かずにゴミ袋をそのまま置いているというあのに、ベッキーが便利グッズを紹介。テーブルに個別で貼り付けられるごみ袋をプレゼントし、あのは「解決しましたね」と喜ぶも「じゃあ、あとでもらいます」と一度ベッキーに“返品”。「後ろに置いておくとか、どうとでもできるじゃん」「なんで迷惑そうな感じだすの？」「いつ仲良くなれるの？」と、通常運転のあのの“塩対応”にクレームをつけていた。
【写真】『あのちゃんねる』最終回のメンバー
この日の放送は、インドア派なあのが、家好きな芸能人を招いて家のアレコレについて徹底トークする『やっぱり家が好き』の第3弾。ゲストのシソンヌ・長谷川忍、Aぇ! group・末澤誠也、ベッキーとともに、お悩み相談ゲストのJOY＆mai夫婦、サツマカワRPG＆でか美ちゃん夫婦と“中継”をつなぎ、2組の悩み相談を実施した。
その後、ごみ箱を置かずにゴミ袋をそのまま置いているというあのに、ベッキーが便利グッズを紹介。テーブルに個別で貼り付けられるごみ袋をプレゼントし、あのは「解決しましたね」と喜ぶも「じゃあ、あとでもらいます」と一度ベッキーに“返品”。「後ろに置いておくとか、どうとでもできるじゃん」「なんで迷惑そうな感じだすの？」「いつ仲良くなれるの？」と、通常運転のあのの“塩対応”にクレームをつけていた。