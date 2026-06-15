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人気グルメYouTuberの山崎NANAが「【感動の肉と米】950円でハンバーグと肉丼食べ放題！無限ライスと無限おかずの激安ステーキ屋がコスパ最高すぎた！【大食い】」と題した動画を公開した。動画では人気のステーキ店「感動の肉と米」を訪れ、1,000円以内でお腹いっぱいになるセットメニューと、種類豊富な食べ放題の魅力を余すところなく伝えている。



動画で山崎が注文したのは、950円のハンバーグセットと50円の生たまご。同店はメインの肉料理を頼むと、羽釜炊きの熱々ご飯、お味噌汁、そして牛しぐれや白菜キムチ、わかめナムルといった多彩なご飯のお供が食べ放題になるシステムが特徴である。



熱々のプレートにのって提供されたハンバーグにナイフを入れると、断面から肉汁がジュワッと溢れ出す。山崎は「圧倒的肉感」とそのジューシーさを絶賛し、卓上の「味噌ダレ」にニンニクをたっぷり絡めて、粒立ちの良い羽釜炊きのご飯とともにかき込んだ。ニンニクが効いた爽やかな酸味のトマトガーリックソースなどでの味変も楽しみつつ、あっという間に1杯目のご飯を完食する。



さらに、山崎ならではの楽しみ方として、食べ放題の「牛しぐれ」を熱々の鉄板で炒めるアレンジを披露した。香ばしく焼き上げた牛しぐれをご飯にのせ、キムチや野沢菜、生たまごをトッピングして特製「焼牛しぐれ丼」を自作。ハンバーグと一緒に頬張り、「肉肉しいハンバーグと甘じょっぱい牛しぐれを同時にキメるの最高」と笑みをこぼした。



「他店なら1杯で1000円位しそうな牛しぐれ丼を何杯でも好きなだけ食べれるの贅沢すぎる」と、その圧倒的なコストパフォーマンスに驚く山崎。最後まで豊富なトッピングを堪能し、「これだけ食べれて1000円以内は感動不可避」と大満足で動画を締めくくった。ガッツリとお肉とお米を楽しみたい時の心強い選択肢として、ぜひ真似してみたいアレンジである。