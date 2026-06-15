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この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【PR】YouTubeチャンネル「楽ゆるポイ活 けーチャンネル」が、

「Olive InfiniteとJCBザ・クラスは何が違う？年会費・還元率・特典を徹底比較」と題した動画を公開した。



三井住友カードの最高峰として登場した「Olive Infinite」は、

従来のプレミアムカードのイメージを変えるほど、実利面の強さが目立つ1枚だ。



一方で、長年“日本最高峰クレカ”として存在感を放ってきた「JCBザ・クラス」には、

完全招待制ならではの特別感や、

ディズニー関連特典をはじめとした体験価値の高さがある。



今回の動画では、

この2枚を年会費、基本スペック、ポイント還元、プレミアム特典の面から比較。

「実際に持つならどちらが魅力的なのか」という視点で、

それぞれの強みと選び方のポイントを整理している。



Olive Infiniteは年会費99,000円と高額ながら、

条件達成で年会費が無料になる可能性がある点が大きな特徴。

さらに、Vポイントアッププログラムにより対象店舗で高還元を狙えるほか、

年間利用額に応じたポイント特典も用意されている。



特に年間700万円以上の利用で11万ポイントを獲得できる点については、

年会費を回収するどころか、

使い方によっては大きなメリットにつながる可能性があると紹介している。



一方のJCBザ・クラスは、

年会費55,000円ながら完全招待制という特別感が魅力。

USJ関連特典、東京ディズニーリゾート関連特典、

グルメ優待やホテル優待など、

日常のポイント還元だけでは測れないプレミアムな体験価値を持つカードとして取り上げている。



また、年に一度カタログから商品や体験を選べる

「メンバーズ・セレクション」についても紹介。

使い方によっては年会費の負担感を大きく下げられる可能性がある点にも触れている。



動画では、

日常的なお得さや年会費回収を重視するならOlive Infinite、

ステータス感や非日常の体験価値を重視するならJCBザ・クラスという形で、

両カードの違いをわかりやすく整理。



そして終盤では、

投稿者自身がどちらを選ぶのかについても結論を出している。



ポイント還元で得をしたいのか、

それともプレミアムカードならではの特別な体験を重視したいのか。

自分のライフスタイルや価値観に合う最高峰カードを考えるうえで、

参考になる内容となっている。



タイトル・URL：

Olive InfiniteとJCBザ・クラスは何が違う？年会費・還元率・特典を徹底比較

https://youtu.be/oNalAaYcpFk



出演者：

企画・演出・作成：けい、出演：四国めたん（VOICEVOX）