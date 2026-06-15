サッカーFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。試合を現地観戦したお笑いコンビ「カカロニ」の栗谷（36）が感動をつづった。

先制を許した直後の後半12分、MF中村敬斗（25＝Sランス）が日本勢大会1号となる同点弾を右足で決めた。19分に勝ち越されるも、土壇場で同点に追いついた。

1−2の後半44分、右CKから途中出場のFW小川が頭を振り抜いた。このシュートがMF鎌田の頭に当たり、ゴールに吸い込まれた。日本は土壇場で再び同点に追いついた。

栗谷は「やばい試合見た！！」と大興奮。後半での追いつきに「あそこで追いつけるのが今の日本の強さ！！鎌田ヘディング強いんかい！！」とつづった。

次戦のチュニジア戦に向け「次は勝つぞ！」と気合を入れ、「タケ無事であってくれ！！」とMF久保の無事を祈った。

インスタグラムのストーリーズにはスタジアムでタオルを掲げる写真を投稿し、「ヤバい試合だった！最後追いつけたのデカい！」とつづった。