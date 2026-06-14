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不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が選び抜く！プロが大阪の中心部ではなく郊外を狙う理由

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大阪の不動産市場が、かつてないほどの注目を集めている。再開発の波が都市全体に広がり、エリアによっては地価が急激に動き始めた。だが、盛り上がりに乗じて焦って動くことが、最も危険な落とし穴になる。



不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、大阪の再開発の全体像と、投資家が本当に狙うべきエリアについて丁寧に整理している。



大阪の課題として長年指摘されてきたのが、主要エリア間の移動のわかりにくさだ。梅田から難波、そして関西国際空港へのルートは、複数路線の乗り換えが絡み、特に初めての人には直感的でない。しかし、うめきた新駅の開業と、JRと南海電鉄が連携する新路線の計画によって、この状況が大きく変わろうとしている。これまで「微妙」と評されてきた西側エリアやJR難波周辺が、一気に利便性を増す構造だ。



再開発の恩恵を受けやすいのは、すでに価格が上がりきった中心部ではなく、その周辺だと木村氏は言う。開発の波が届くことで資産価値が上昇する可能性がある一方、注目エリアに集中した投資には明確な落とし穴がある。



木村氏が特に強く警戒するのが、「再開発エリアのワンルームマンション」と「民泊」への投資だ。利便性の高い場所は既に供給が飽和しており、中古になるほど買い手が減っていく。民泊については、近隣トラブルや制度変更のリスクに加え、宿泊事業者という属性自体が金融機関からの融資を難しくするという構造的な問題を指摘する。1棟で止まり、次の物件へ進めなくなるリスクを、木村氏は「目先の利益に釣られた末路」と表現する。



では、プロはどこを狙うのか。木村氏が示す答えは、再開発の恩恵を享受しつつ、投資先は都心から外れた郊外で収益を確保するという戦略だ。利回りを確保できる物件を積み重ね、その利益でまた次を買う。このサイクルこそが、資産を継続的に拡大する本質だと強調する。



実際、木村氏のスクール生の中には、大阪で250万円台の戸建てを購入し、利回り20～30%台を実現した事例も出ている。「便利になるエリアは暮らす場所として活用し、投資先は別に選ぶ」という木村氏の切り分けは、再開発ブームに浮かれがちな市場において、冷静な視点を提供している。