【競馬】宝塚記念 G1（6月14日／阪神競馬場・オープン・国際・芝2200メートル）

【映像】突然の大雨で再び“武豊マジック”炸裂！ 宝塚記念レースハイライト

第67回、宝塚記念が14日（日）に阪神競馬場で開催され、2番人気で昨年の勝ち馬メイショウタバル（牡5、栗東・石橋）が勝利。父ゴールドシップに続き史上3頭目の連覇を達成した。鞍上の武豊騎手は先週の安田記念に続くG1レース勝利で、自身が持つJRA最年長G1勝利記録を再び更新した。

阪神競馬場は宝塚記念の本馬場入場直前に大雨に見舞われ、馬場状態が「良」から「重」に変更発表されていた。メイショウタバルは先行するコスモキュランダを追走する形でレースを進め、最終コーナーで捉えそのままゴールイン。圧倒的1番人気に推されていたクロワデュノール（牡4、栗東・斉藤）も懸命に追ったが惜しくも2着で届かず、父キタサンブラックが成し遂げられなかった史上初“春古馬3冠”達成とはならなかった。

勝ちタイムは2分12秒1。3着はダノンデサイル（牡5、栗東・安田）となった。

（ABEMA『ABEMA de グリーンチャンネル』）