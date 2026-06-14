6月13日、バラエティ番組『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）が放送。同日には、アイドルグループ・timeleszのメンバーで、同番組のレギュラー出演している菊池風磨が約2カ月ぶりにスタジオに登場した。歓迎ムードが広がる中、菊池の近影に驚きが広がっている。

「菊池さんは、2020年から同番組に出演。レギュラーメンバーとして、自身も多くのドッキリを仕掛けられてきました。しかし2026年4月、喉の不調を訴え治療に専念するために芸能活動の休養を発表。それ以降、同番組への出演も休止していました」（芸能プロ関係者）

6月1日から活動再開を発表し、同日の出演が再開後初登場となった菊池。MCの東野幸治や小池栄子など、お馴染みのメンバーから愛のある“いじり”を受けながらも、笑顔でスタジオに登場した。

久しぶりの収録参加に歓迎ムードが広がっており、ファンからも「おかえり」という声が続出。しかしその一方で、Xには菊池の異変を気にする声も寄せられていた。

《風磨くん痩せた！？》

《え。風磨めっちゃ痩せてる》

《風磨痩せたな、復帰して大丈夫なんか？》

活動休止前と比べてほっそりとした姿に、心配が集まっていた。

「スタジオには、ピンクのシャツを着用し爽やかに登場した菊池さん。少し伸びた髪の毛は、茶色に染めてイメチェンもされていました。さらに1番変化が見えたのは、フェイスラインです。特に横顔が映る瞬間は、顎周りがシャープになったことが一目瞭然で、痩せた印象が強くなっていました」（前出・芸能プロ関係者）

活動を再開して見せた変化。その変化は、彼のストイックさが現れていたのだろうと、前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「菊池さんは、仕事が多忙な時期でも週に5〜6日はジムに通っているといいます。『忙しいは言い訳』という名言を残すほど、時間を見つけてはトレーニングに励んでいたのです。菊池さんの活動休止中も、グループはアリーナツアーを決行。6月以降も毎月のように全国を回ります。喉の治療をしながら、復帰後を見据えて体力作りを続けていたのでしょう」

締まった身体で、今後力強い活動を見せてくれるのだろう。