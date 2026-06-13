雑誌グラビアだけでなく、YouTubeやテレビでも大活躍している東雲うみ。

「以前は少し体を絞りすぎていたので、今は意識して脂肪や筋肉をつけています。グラビアファンはムチムチな体型が好きな方が多いじゃないですか。特に注目してほしいのは二の腕です。ほどよく脂が乗っていて仕上がっています。焼き肉にしたいくらい」

昨年は大河ドラマ『べらぼう』に出演した。

「『自分には合わないかも』と思う役でも、自分を近づけていく過程がすごくワクワクするので、演技は大好きです。出てみたい作品はゴジラシリーズの映画です！ いまゴジラのフィギュアを集めていて。『ゴジラvsデストロイア』のバーニングゴジラ、3式機龍タイプのメカゴジラ、『ゴジラ-1.0』のゴジラが特にお気に入りです。光ったりするので、飼っているネコに見せて楽しんでいます（笑）」

しののめうみ

9月26日生まれ 埼玉県出身 T162・B90（G）W59H100 大学卒業後、会社員として働いていたが、2020年にグラビアデビュー。瞬く間に大人気グラドルとなり、コスプレイヤーとしても活躍している。公式YouTubeチャンネル「うみちゃんねる」では、趣味のガンプラ作りの動画が大人気で、登録者数は117万人。そのほか最新情報は、公式X（@sinonome_umi）、公式Instagram（@umi_portrait）にて

※月額1100円（税込み）の会員制サイト「FLASH Prime」にて、メイキング動画を随時公開中！

写真・笠井爾示

スタイリスト・田中陽子

ヘアメイク・YOSHi.T