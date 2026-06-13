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映画系Youtuberのサイが、自身のチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」にて「【Michael/マイケル】準備期間２年！最強の音楽伝記映画の制作秘話解説」と題した動画を公開した。動画では、マイケル・ジャクソンの半生を描く伝記映画「Michael/マイケル」について、莫大な制作費や主演俳優の徹底した役作り、細部にまでこだわった制作秘話が解説されている。



今作は、映画『ボヘミアン・ラプソディ』を手掛けたプロデューサーのグレアム・キングが長年温めていたプロジェクトであり、追加撮影を含めると制作費は1億6500万から2億ドルに上ると報じられている。主人公のマイケル役に抜擢されたのは、彼の実の甥であるジャファー・ジャクソンだ。演技未経験であった彼は、約2年間におよぶ徹底的なトレーニングを積み、歩き方や癖に至るまでマイケルの動きを研究したという。プロデューサーは「彼がマイケルの精神と個性を自然に体現していることに圧倒された」と、その才能を絶賛している。



撮影初日には代表曲「Bad」のパフォーマンスシーンが撮影され、ジャファーの姿を見た500人以上のエキストラが自然と涙を流し踊り始めるほど、圧倒的な再現度を見せた。アントワーン・フークア監督も「まるで本物のコンサートを見ているようだった」と振り返っている。また、実際のツアーで活躍したスタッフの起用や、「Thriller」のミュージックビデオと同じロケ地での撮影など、リアリティへの執念が随所に光る。一方で、脚本は過去の疑惑に関する言及を巡って修正が繰り返され、上映時間も当初の約4時間から約2時間に短縮されるなどの変遷があった。



今作ではマイケルの幼少期から1988年の「Bad」ツアーまでの軌跡に焦点が当てられているが、すでに続編の制作も進行中であることが明かされている。配給会社の会長が「非常に面白い映画になると確信している」と語る通り、ジャファーがどこまでマイケルの人物像を深掘りしていくのか、公開に向けてさらなる期待が高まる。