6月12日、タレントの熊田曜子がInstagramを更新。《朝活》とコメントを添え、ポールダンスの練習動画を投稿した。そのしなやかな動きと変わらぬプロポーションに注目が集まっている。

「公開された動画で熊田さんは、ビキニスタイルの衣装を着用しながらポールダンスを披露しました。ポールを軸にした回転や、床を使ったフロアワークを見せ、ときに大胆に脚を開く場面もありました。引き締まった腹筋や全身の筋肉のラインも印象的で、長年、グラビア界の第一線で活躍してきた存在感とその色気をあらためて感じさせました」（芸能ジャーナリスト）

熊田は同じ日に投稿した動画でも《一日のいいスタートになるよ》とコメントしており、ポールダンスに継続的に取り組む様子を発信。日課のひとつとして楽しみながら練習を重ねているようだ。

コメント欄には、

《曜子さん、フロアダンスしなやかで美しい》

《一つ一つの動きと魅せ方が色っぽすぎる。。》

と、そのパフォーマンスに魅了されたファンからの声も寄せられている。

熊田は2001年にグラビアデビュー。20年以上にわたって活動を続けてきたが、近年はポールダンスに力を入れている事で知られる。

「きっかけとなったのは、2021年11月17日に配信された自身のYouTubeチャンネル『熊田曜子 〜40代で自分史上最強になる〜』の動画『【初挑戦】ポールダンス世界チャンピオンに教えてもらいました』だったようです。企画として体験したことを機にレッスンへ通い始め、その後は本格的に競技にも挑戦しています」（前出・芸能ジャーナリスト）

その熱意は趣味の域を超えており、2024年12月に東京・渋谷で開催されたポールダンス大会『International Pole Artist Competition 2024』では、『PLAIN STYLE Amateur 40-49』部門で準優勝を獲得。競技者としても結果を残している。

「熊田さんはもともとグラビアで培った表現力がありますが、ポールダンスには筋力や柔軟性、体幹の強さに加え、継続的なトレーニングが求められます。競技レベルで取り組むと身体つきはどうしてもアスリート寄りになりがちですが、熊田さんの場合は女性らしいしなやかさや魅せ方も失われていません。長年、グラビアで活躍してきた経験が、パフォーマンスにも生かされているのかもしれません」（同前）

ポールダンスという新たなフィールドでも存在感を発揮している熊田。今後の活動にも注目が集まりそうだ。