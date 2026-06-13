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「フレッシュでフルーティー！」たった10日で完成する干さない梅干し＆梅ジャム

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「HIRO Cooking 簡単美味しいこだわりレシピ」が、「【超簡単なのに絶品】10日で出来る干さない梅干しと梅ジャムの作り方 梅を〇〇するだけで高級梅干しの味に」と題した動画を公開した。黄色く熟した梅を使い、たった10日で完成する「干さない梅干し（梅漬け）」と、料理にも使える万能な梅ジャムの作り方を紹介している。



動画では、黄色く熟した梅の下処理からスタート。丁寧に水洗いしてヘタを取り、沸騰したお湯で1分ほど茹でていく。茹でた梅をガラス容器に入れ、梅酢や粗塩を加えるだけで仕込みは完了する。梅漬けは「梅酢バージョン」と「塩バージョン」の2パターンを紹介しており、冷蔵庫で10日以上漬け込むだけで出来上がるという手軽さが魅力だ。



また、茹でた際に崩れてしまった梅を活用し、万能な梅ジャムを作る方法も解説している。「味と色を生かすため、グラニュー糖がおすすめ」とポイントを語り、完成したジャムはパンに塗るだけでなく、味噌や醤油と合わせて料理のタレやドレッシングにもアレンジできると提案している。



動画の終盤では、10日漬け込んだ梅漬けを試食。「フレッシュでフルーティーなんだけど、熟成されたような深みもあってとっても美味しい」と絶賛し、手作りの醍醐味を伝えている。旬の梅を使った自家製の梅漬けとジャムで、毎日の食卓に爽やかな彩りを添えてみてはいかがだろうか。