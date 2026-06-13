お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が１３日までに自身のインスタグラムを更新。長女・にこりちゃんとのほほえましい動画に反響が集まっている。

山本は「お仕事に行かないといけないけどにこりさんに泣かれてしまい大変喜んでいるアタシでございます にこりさん待っててね」と記し、仕事に向かおうとする山本に長女・にこりちゃんが抱きついて「やだやだ〜」と号泣する動画をアップ。動画内で山本が「ラジオ休む人？」と聞くとにこりちゃんは「はい」と返事。同時刻にアップした２本目の動画では玄関に向かう山本を追いかける姿も映り込んだ。

この投稿には「可哀想（かわいそう）で切ないけど可愛い」「パパ大好きなんだねえ」「なんて可愛い涙 幸せな涙」「にこりちゃんとのやり取りにキュンキュンしちゃいました」「山本さん！もう連れて行っちゃいましょう！！」「あれだけ子育て一生懸命してるんだもん、にこりちゃんも離れたくないよね」などのコメントが寄せられた。

山本は２０２２年１１月に元ＡＫＢ４８・西野未姫との結婚を発表し、３１歳の“年の差婚”が話題に。２０２４年１０月には第１子長女・にこりちゃんが誕生。今年５月に第２子長男・頑馬くんが誕生した。